Венедиктов запустил фейк о повышенной летальности коронавируса в России

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал искаженный индекс летальности COVID-19 в России. По ошибочным расчётам либерального журналиста получилось, что Россия якобы не справляется с эпидемией, как Испания и Италия.

На 8 апреля общее число пациентов с подтверждённой инфекцией коронавирусаCOVID-19 составило 8672 человека. За прошедшие сутки было выявлено 1175 новых случаев заболевания. При этом в стране сохраняется предельно низкий индекс летальности (индекс фатальности) – врачам не удаётся спасти заболевших только в 0,77% случаев.

Статистика об успехах российских медиков

Индекс летальности – это отношение числа умерших от заболевания к общему числу болевших. Точный показатель станет известен, только когда пандемия будет окончательно побеждена, но статистика наглядно показывает, как в настоящее время медицинские службы справляются со спасением людей в тех или иных случаях.

Так, летальность от инфицирования COVID-19 в России составляет 0,77%, в сравнении с другими мировыми странами это очень хороший показатель. Он находится на уровне государств, известных своей развитой медициной – на данный момент в Израиле летальность от коронавируса составляет 0,76%, а в Германии 1,88%.

Для сравнения, европейские страны, которые оказались не готовы к эпидемии, дают совсем другие показатели – во Франции умирает 9,5% от общего числа заболевших, в Испании 9,9%, в Великобритании 11,1%, а в Италии 12,6%.

Либеральному журналисту и ВОЗ не указ

Такие разительный цифры, свидетельствующее об успехах российских врачей, нравятся определённо не всем. Бессменный главный редактор либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов разместил в своём Telegram-канале aavst свой индекс фатальности, основанный на данных за 7 апреля. По его подсчётам показатель составил 11,7%.

Однако в своих расчётах Венедиктов совершил грубую ошибку – указал отношение количества выздоровевших к числу умерших, не учитывая числа болеющих в настоящий момент времени. Хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своих расчётах опирается именно на соотношение заболевшие/умершие.

Что интересно, на сайте «Эха Москвы» имеется развёрнутое интервью, в котором эксперт Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко популярно объясняет, как именно специалисты рассчитывают индекс летальности во время эпидемии.

Маловероятно, что главный редактор радиостанции не знает, что публикуется на подконтрольных ему ресурсах, а значит Венедиктов мог сознательно исказить метод подсчёта индекса с целью его преувеличения. Ведь 11,7% - это уже не успешный показатель Израиля и Германии, а катастрофичный Испании и Италии. Таким образом главред «Эха Москвы» явно пытается посеять панику в стране, продвигая основной тезис российской либеральной оппозиции, что власти якобы врут, скрывают «истинный» размах трагедии, а сами помогают другим странам.

На самом же деле показатели индекса летальности свидетельствуют об успешной борьбе российских медиков с эпидемией. Именно это позволяет России оказывать помощь странам, где ситуация действительно вышла из-под контроля. А «расчёты»Венедиктова являются лишь грубой манипуляцией с цифрами, которые можно расценивать исключительно как фейк.

Редакция ФАН направит в надзорные органы запросы с просьбой проверить публикацию Алексея Венедиктова об индексе фатальности от коронавируса в России на достоверность. Мы надеемся, что, в случае выявления нарушений, будут предприняты все необходимые меры для защиты россиян от недостоверной информации в условиях сложной эпидемиологической обстановки.