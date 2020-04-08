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Венедиктов запустил фейк о повышенной летальности коронавируса в России

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Венедиктов запустил фейк о повышенной летальности коронавируса в России

Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов опубликовал искаженный индекс летальности COVID-19 в России. По ошибочным расчётам либерального журналиста получилось, что Россия якобы не справляется с эпидемией, как Испания и Италия.

На 8 апреля общее число пациентов с подтверждённой инфекцией коронавирусаCOVID-19 составило 8672 человека. За прошедшие сутки было выявлено 1175 новых случаев заболевания. При этом в стране сохраняется предельно низкий индекс летальности (индекс фатальности) – врачам не удаётся спасти заболевших только в 0,77% случаев.

Статистика об успехах российских медиков

Индекс летальности – это отношение числа умерших от заболевания к общему числу болевших. Точный показатель станет известен, только когда пандемия будет окончательно побеждена, но статистика наглядно показывает, как в настоящее время медицинские службы справляются со спасением людей в тех или иных случаях.

Так, летальность от инфицирования COVID-19 в России составляет 0,77%, в сравнении с другими мировыми странами это очень хороший показатель. Он находится на уровне государств, известных своей развитой медициной –  на данный момент в Израиле летальность от коронавируса составляет 0,76%, а в Германии 1,88%.

Венедиктов запустил фейк о повышенной летальности коронавируса в России

Для сравнения, европейские страны, которые оказались не готовы к эпидемии, дают совсем другие показатели – во Франции умирает 9,5% от общего числа заболевших, в Испании 9,9%, в Великобритании 11,1%, а в Италии 12,6%.

Венедиктов запустил фейк о повышенной летальности коронавируса в России

Либеральному журналисту и ВОЗ не указ

Такие разительный цифры, свидетельствующее об успехах российских врачей, нравятся определённо не всем. Бессменный главный редактор либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов разместил в своём Telegram-канале aavst свой индекс фатальности, основанный на данных за 7 апреля. По его подсчётам показатель составил 11,7%.

Венедиктов запустил фейк о повышенной летальности коронавируса в России

Однако в своих расчётах Венедиктов совершил грубую ошибку – указал отношение количества выздоровевших к числу умерших, не учитывая числа болеющих в настоящий момент времени. Хотя Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в своих расчётах опирается именно на соотношение заболевшие/умершие.

Что интересно, на сайте «Эха Москвы» имеется развёрнутое интервью, в котором эксперт Европейского бюро ВОЗ Олег Стороженко популярно объясняет, как именно специалисты рассчитывают индекс летальности во время эпидемии.

Венедиктов запустил фейк о повышенной летальности коронавируса в России

Маловероятно, что главный редактор радиостанции не знает, что публикуется на подконтрольных ему ресурсах, а значит Венедиктов мог сознательно исказить метод подсчёта индекса с целью его преувеличения. Ведь 11,7% - это уже не успешный показатель Израиля и Германии, а катастрофичный Испании и Италии. Таким образом главред «Эха Москвы» явно пытается посеять панику в стране, продвигая основной тезис российской либеральной оппозиции, что власти якобы врут, скрывают «истинный» размах трагедии, а сами помогают другим странам.

На самом же деле показатели индекса летальности свидетельствуют об успешной борьбе российских медиков с эпидемией. Именно это позволяет России оказывать помощь странам, где ситуация действительно вышла из-под контроля. А «расчёты»Венедиктова являются лишь грубой манипуляцией с цифрами, которые можно расценивать исключительно как фейк.

Редакция ФАН направит в надзорные органы запросы с просьбой проверить публикацию Алексея Венедиктова об индексе фатальности от коронавируса в России на достоверность. Мы надеемся, что, в случае выявления нарушений, будут предприняты все необходимые меры для защиты россиян от недостоверной информации в условиях сложной эпидемиологической обстановки.

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