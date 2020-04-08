Настоятель дацана рассказал, насколько востребованы онлайн-службы в период пандемии

Санкт-Петербург, 8 апреля. Онлайн-службы в период пандемии довольно востребованы, люди с пониманием относятся к введенным ограничениям. Об этом рассказал настоятель буддийского храма в Санкт-Петербурге Буда Бадмаев, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

На онлайн-пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» настоятель отметил, что никаких протестов среди верующих из-за временного закрытия дацана на фоне распространения коронавируса не было.

Священнослужители, по его словам, продолжают работать и вести религиозные службы, но без присутствия верующих.

«Мы сориентировались, и наш дацан будем демонстрировать онлайн в видеоряде. Люди подключаются, смотрят, слушают и достаточно свои религиозные нужды удовлетворяют. Наш оператор сказал, что в онлайне присутствовали 150 человек. Поэтому думаю, что это востребовано», — добавил он.

Бадмаев 1991 года работает в Санкт-Петербургском дацане, входящем в Буддийскую традиционную Сангху России. Является ширээтэ-ламой (настоятелем) с 1997 года.

Ранее стало известно, что храмы Петербурга не будут закрывать на Пасху, которую отметят 19 апреля. Богослужения в Казанском, Троице-Измайловском, Спасо-Преображенском и других храмах города пока проводят в онлайн-формате.

Последователи западных церквей, в основном католики и протестанты, встретят Пасху 12 апреля.