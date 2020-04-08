Председатель еврейской общины Петербурга рассказал о карантине в Израиле

Санкт-Петербург, 8 апреля. Введение карантина в Израиле далось нелегко для религиозных людей, проживающих в стране, однако это необходимая мера. Об этом в среду заявил председатель еврейской религиозной общины Петербурга Марк Грубарг.

По его словам, глубоко верующий человек считает, что все болезни и напасти даются свыше, чтобы человек получил время для уединения и возможность оценить свои поступки. Для них молитва — это способ раскаяния и попытка спасти ситуацию, а в условиях карантина они лишаются возможности ходить в храмы.

«Поэтому отмена совместных молитв — это тяжелое решение для настоящего верующего человека. Но в то же время мы понимаем, что охрана здоровья человека на первом месте. Бог велел ценить человека, и ради этого отменяется даже суббота [Субботняя молитва. — прим. ФАН]», — рассказал Грубарг, выступая на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Глава петербургской еврейской общины отметил, что Израиль, видя печальный опыт США, ввел достаточно жесткие карантинные меры. При этом он полагает, что эти меры не сильно противоречат еврейской традиции. Грубарг отметил, что молиться можно и дома.

На днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил о введении полного карантина в стране в связи с праздником Песахом. Он обратил внимание, что во время празднования Пурима произошла вспышка эпидемии, когда тысячи верующих пошли в храмы. В этот раз храмы будут закрыты, а в стране вводится комендантский час.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

