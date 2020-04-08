Японские ученые создали клейкую ленту для соединения органов и тканей

Токио, 8 апреля. Ученые из Японии разработали липкую ленту на основе титановой фольги, которую можно использовать при соединении живой ткани.

Как пишет издание Advanced Materials Interfaces, специалисты раскатали лист титана до толщины фольги, затем обработали в растворах серной и соляной кислот.

После такой обработки лист стерилизовали, в результате чего поверхность материала стала шероховатой. Теперь фольга может соединять любые органические ткани.

Сотрудники Университета Окаямы сделали производство клейкой ленты нового образца намного дешевле аналогов. Ученые рассчитывают, что смогут использовать ее для соединения поврежденных органов.

Новинка может быть полезной в хирургии для прикрепления медицинских имплантов, в том числе кардиостимулятора, пишет издание Planet Today.

Ранее сообщалось, что ученые Швейцарии придумали «умный» бюстгальтер, который выявляет рак молочной железы. Устройство будут выдавать пациенткам, у которых уже диагностировали онкологическое заболевание.