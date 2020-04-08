Кремль уточнил подробности выступления Путина

Москва, 8 апреля. Президент РФ Владимир Путин выступит со вступительным словом в рамках телеконференции по коронавирусу с главами регионов и членами правительства. Отдельного обращения Путина на сегодня не запланировано, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Отдельного обращения Путина по коронавирусу на сегодня не запланировано, все заявления будут в рамках совещания», — заявил Песков.

Ранее представитель Кремля сообщил, что российский лидер перед совещанием выступит с «продолжительным вступительным словом», которое будет «содержательным и объемным». В ходе телеконференции будет обсуждаться все, что связано с противодействием распространению коронавирусной инфекции: готовность регионов, готовность по разным позициям, проблемы, которые есть, пути решения.

Совещание пройдет в онлайн-формате, на нем будут удаленно присутствовать руководители субъектов Российский Федерации, руководство правительства и администрация президента.

По данным на 8 апреля, в России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Всего в РФ зафиксировано 8672 пациента с коронавирусом в 82 регионах.

Накануне Путин на совещании обсудил с вирусологами возможность сокращения сроков действия этого режима. Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев выразил мнение, что к этому вопросу стоит вернуться через неделю. Пока, по его словам, необходимо понять, к какому результату привели введенные властями меры. Президент РФ констатировал, что пик эпидемии еще не пройден.