Сирия, 8 апреля. Турецкая армия обстреляла курдские поселки на севере Алеппо, ранив одного ребенка. В Дейр-эз-Зоре курдские боевики напали на конвой союзников сирийской армии. В Идлибе сторонники «Хайят Тахрир аш-Шам» перекрыли дорогу конвую российской военной полиции. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: отразили нападение курдские боевиков в Дейр-эз-Зоре; нанесли ответный удар по укреплениям террористов «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе.

ВС Турции и союзные силы и союзные силы: открыли огонь по опорным пунктам курдских боевиков в Алеппо и Хасаке; приступили к возведению нового наблюдательного пункта в Идлибе.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: перекрыли трассу М4 на пути следования российско-турецкого конвоя.

Провинция Алеппо

На севере провинции продолжились столкновения на линии разграничения сил турецкой армии и «сирийской национальной армии» с боевиками «Отрядов народной самообороны» (YPG). Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), подразделения турецкой армии, дислоцированные у поселка Мареа, открыли огонь из ракетных установок по позициям курдских боевиков у деревень Таль-Карах, Умм-аль-Хаш, Ахрас и Тель-Сусан. По предварительным данным источника, в результате обстрела был ранен один ребенок. Мальчик по имени Мохаммед Амин получил осколочное ранение головы, после чего был доставлен в больницу в город Африн, где ему была оказана медицинская помощь.

Провинция Дейр-эз-Зор

В районе поселка Маадан на административной границе между провинциями Дейр-эз-Зор и Ракка произошло боестолкновение союзных сирийской армии ополчений с боевиками «Демократических сил Сирии». Как сообщает источник в сети Twitter (@Sada_AlSharqieh), курдские боевики открыли огонь по позициям бойцов Национальных сил обороны (NDF) и отрядов иранских бойцов «Кудс».

Провинция Идлиб

На юге провинции сохраняется напряженность на линии разграничения сил правительственных войск и вооруженных группировок. Телеканал Jisr TV передал, что подразделения сирийской армии, дислоцированные в окрестностях города Маарет ан-Нууман, открыли огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» у поселения Аль-Фатыра и Сафухан, в ответ на обстрел своих позиций у деревни Флайфель. Разведывательные беспилотники ВВС Сирии были замечены над позициями боевиков после столкновения.

Как передает РИА Новости, в окрестностях освобожденного от террористов города Хан-ас-Субуль сирийские военнослужащие обнаружили схрон боеприпасов, откуда были изъяты ручные гранат, противопехотные мины производства США, кустарно изготовленная взрывчатка и пояса смертников. Предположительно, здесь же находился завод по производству СВУ и бомбоубежище и штаб, откуда террористы связывались с командным пунктом.

По информации агентство Baladi Network десятки турецких военнослужащих были дислоцированы вдоль отрезка трассы М4, связывающей провинции Алеппо-Латакия. У деревни Ариха был возведен новый наблюдательный пункт. Общее количество пунктов турецкой армии возросло до 57.

Источник также сообщил, что сторонники «Хайят Тахрир аш-Шам» продолжили забастовку на участке М4, заблокировав проезд для российской части совместного российско-турецкого военного патруля. Демонстранты пропустили только военнослужащих ВС Турции. Напомним, что решение о совместно патрулировании трассы было принято в ходе переговоров лидеров Турции и РФ в Москве 5 марта. В ходе переговоров было принято также решение о введении прекращения огня, однако «Хайят Тахрир аш-Шам» отказалась его соблюдать. Оперативный штаб «Ва-Харид аль-Муминин» заявил, что не позволит военной полиции ВС РФ проводить патрулирование на подконтрольных территориях.

Провинция Хасака

На севере провинции турецкая армия и ее союзники из «Сирийской национальной армии» открыли огонь по опорным пунктам «Демократических сил Сирии» у поселков Абу-Расин и Тель-Тамр. Как сообщает агентство l AL Masdar, в ходе обстрела были повреждены укрепления боевиков, но также был нанесен материальный ущерб домам местных жителей. Информации о жертвах среди гражданских лиц или в рядах SDF пока не поступало.