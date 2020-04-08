Доктор Комаровский назвал два сценария окончания пандемии на Украине

Москва, 8 апреля. Телеведущий и врач Евгений Комаровский рассказал, что есть лишь два сценария окончания пандемии коронавируса на Украине.

По словам врача, распространение коронавируса завершится, когда появится вакцина от инфекции. Однако ждать вакцину в ближайшее время не стоит, подчеркнул Комаровский.

«Это если и будет, то через полтора года – не раньше. И то – когда вакцина появится, ее же не Украина будет выпускать. Она встанет за ней в очередь», — объяснил Комаровский.

Второй вариант завершения пандемии – это выработка «коллективного» иммунитета к коронавирусу. Врач объяснил, что вирус перестанет распространяться, когда у 90% населения будет иммунитет.

«Тогда вирус перестает циркулировать – ему негде размножаться, и инфекция заканчивается», — добавил врач.

Вспышка новой инфекции произошла в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Тогда десятки человек заразились неизвестной формой пневмонии. Позднее выяснилось, что причиной резкой заболеваемости стал новый тип коронавируса.

По данным на 8 апреля, на Украине зарегистрировано 1668 случаев заражения коронавирусом, летальных исходов — 52.

Ранее Комаровский отметило, что в течение продолжительных нерабочих дней важно сохранять физическую активность. Врач посоветовал чаще заниматься сексом, убираться или танцевать.