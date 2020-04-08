Военный аналитик объяснил, зачем Минобороны РФ наращивает авиапарк Ту-160

Наращивая авиапарк Ту-160, министр обороны России Сергей Шойгу может готовить производство новых типов стратегических бомбардировщиков, считает военный аналитик Андрей Красноперов.

Ранее глава Минобороны РФ на селекторном совещании заявил, что Казанский авиазавод им. С. П. Горбунова приступил к производству установочной партии стратегических ракетоносцев Ту-160 новой сборки.

«На Казанском авиационном заводе ведутся работы по восстановлению производства новых самолетов Ту-160 и изготовлению их установочной партии», — сообщил глава ведомства.

В то же время ПАО «Туполев» вместе с другими российскими предприятиями ведет работу по продлению сроков службы строевых самолетов Ту-160 и Ту-95МС. Построенные заново и стоящие на вооружении самолеты фактически не будут отличаться друг от друга, тем не менее технически они получили в Минобороны разную маркировку: Ту-160М для модернизированных строевых и Ту-160М2 для построенных с нуля.

Комментируя начало производственного цикла, военный аналитик, летчик-инструктор и мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что Ту-160 и до этого «проходили все положенные регламенты и диагностику аппаратуры, но сейчас армия намеренно восстанавливает компетенции в таком сложном деле, как авиастроение».

«Сотрудники Казанского завода давно занимаются этими самолетами (Ту-160, а также его модификации) и, соответственно, знают его как свои пять пальцев, знают, что там и где растет, это ведь их хлеб. Но сейчас там восстанавливают производственные мощности, которые в будущем должны в практически безостановочном режиме позволить производить бомбардировщики. Ну а то, что старые самолеты модернизируются, это тоже отлично. Там меняется аппаратура, ведь каждый узел и агрегат имеет определенный срок службы и подлежит замене, чтобы во время полета необходимые детали не вышли из строя», — говорит собеседник ФАН.

В начале февраля 2020 года на аэродроме предприятия в Казани состоялся первый полет опытного модернизированного ракетоносца Ту-160М, созданного на базе строевой машины. В декабре 2019 года заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко в интервью газете «Красная звезда» сообщил, что поставки в войска модернизированных стратегических ракетоносцев Ту-160 начнутся в 2021 году.

«Модернизируя Ту-160, наши ученые усиливают самолеты с крайне удачным фюзеляжем. Все как в случае с серией Су-27: сначала был Су-27, а далее пошли Су-30, Су-33, Су-35, и теперь вот Су-57. На младших братьев просто ставится новое бортовое и навигационное оборудование, позволяющее точнее наносить удары по целям противника. Вот и с ракетоносцами будет примерно так же, зачем придумывать велосипед? Так что Шойгу восстанавливает забытые технологии и развивает производство, сохраняя обороноспособность России. Может быть у нас в будущем появится новый ракетоносец, который придет на замену «Медведю» и «Блэкджеку», — заключил эксперт.

Напомним, в рамках глубокой модернизации Ту-160 получил новое пилотажно-навигационное оборудование, бортовой комплекс связи, систему управления, радиолокационную станцию, комплекс радиоэлектронного противодействия. Также в феврале источник ТАСС в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что самолеты семейства Ту-160 планируется вооружить гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», не уточнив, будут ли ими вооружены строевые Ту-160 или уже модернизированные машины.