Первый канал анонсировал новое обращение Путина к россиянам

Москва, 8 апреля. Первый канал анонсировал новое обращение президента России Владимира Путина к россиянам.

«В ближайшее время мы ожидаем обращение президента России», — говорится в объявлении, которое показывают на экране в прямом эфире Первого канала.

За последние две недели глава государства дважды выступал с телеобращением к соотечественникам — 25 марта и 2 апреля. Оба выступления российского лидера были посвящены ситуации с коронавирусной инфекцией, которая распространяется по всему миру. Путин в обращении 25 марта объявил неделю с 30 марта по 5 апреля нерабочей, а также предложил ввести новые налоги. Через неделю глава государства продлил нерабочую неделю до конца апреля.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин проведет совещание с главами регионов в режиме видеоконференции, на котором обсудит ситуацию с распространением коронавируса. По его словам, российский лидер также выступит перед совещанием с «большим вступительным словом», которое будет «содержательное и объемное».

По состоянию на 8 апреля, в России зарегистрировано 8672 случая заражения коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки число заболевших возросло на 1175 человек. За весь период число летальных исходов составило 63.