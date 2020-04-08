Стало известно, почему мужчины чаще заражаются коронавирусом

Лондон, 8 апреля. Мужчины больше предрасположены к заражению коронавирусом, чем женщины. Об этом в пишет журналист научный журналист The Guardian Филип Бол.

По его словам, одна из причин кроется во вредных привычках. Мужчины обычно больше склонны к алкоголю и курению, чем представительницы прекрасного пола. Кроме того, они реже следуют предписаниям, например, могут пренебречь мытьем рук.

Существует и биологический фактор, объясняющий «гендерные» предпочтения коронавируса. Известно, что у мужчин более слабый иммунитет. Это объясняется тем, что у мужчин половые гормоны слабее реагируют на патогены, чем у женщин. Бол напомнил, что в 2003 году, во время эпидемии атипичной пневмонии, наивысшие показатели смертности были среди мужчин.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

Многие страны закрыли границы, приостановили авиасообщение и объявили карантин. Ряд крупных международных мероприятий, вроде Олимпиады, Евро-2020 и Евровидения, оказался отменен.