Молодая жена Гордона призналась, что «офигела» от времяпрепровождения с детьми

Москва, 8 апреля. Молодая супруга телеведущего Александра Гордона призналась, что устала от совместного времяпровождения с детьми.

Актриса и режиссер Нозанин Абдулвасиева опубликовала в своем Instagram снимок, на котором она запечатлена с двумя сыновьями. Судя по всему, энергичные мальчики довели 25-летнюю Нозу, поэтому она решила пожаловаться подписчикам.

«Чистосердечное признание: я, Абдулвасиева Ноза, офигела от такого интенсивного времяпрепровождения с детьми. Точка», — подписала фотографию Абдулвасиева.

Подписчики поддержали Нозу, отметив, что все устали сидеть в четырех стенах. Кроме того, пользователи Сети выразили надежду, что в ближайшее время эпидемия коронавируса пойдет на спад и карантинные меры будут прекращены.

Стоит отметить, что Гордон и Абдулвасиева живут в браке около семи лет. За это время у пары родились двое сыновей. Телеведущий старше своей супруги на 31 год. При этом Ноза является четвертой официальной женой Гордона.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее стало известно, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. В настоящее время количество зараженных во всем мире достигает 1,4 миллиона человек. От коронавирусной инфекции погибло более 82 тысяч человек. Случаи заражения зарегистрированы в большинстве стран мира.

С учетом риска распространения коронавируса в большинстве регионов РФ введен режим обязательной самоизоляции. Гражданам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.