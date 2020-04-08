Священник Катинель считает, что храмы должны быть открыты в период эпидемии

Санкт-Петербург, 8 апреля. Храмы должны быть открыты даже в период эпидемии. Об этом заявил настоятель прихода Успения Пресвятой Девы Марии, священник Стефан Катинель, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Медиагруппа «Патриот» в среду провела онлайн-пресс-конференцию «Религия в эпоху самоизоляции». Катинель отметил, что подобной пандемии, какая наблюдается сейчас, никогда не было.

«100 лет назад была эпидемия испанки… Но там храмы были открыты и мессы совершались», — добавил он.

Священник считает, что и в нынешней ситуации храмы должны быть открыты, а прихожане иметь возможность исповедоваться и причаститься. По его словам, верующие очень переживают, в особенности старшее поколение.

«Бабушки звонят, даже плачут: «Как же так?». Все привыкли, чтобы пойти в храм, освятить пищу, быть на святой мессе, причаститься, исповедоваться», — заключил он.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более восьми тысяч случаев заражения коронавирусом, 580 человек выздоровели, 63 скончались. Власти приняли решение приостановить пассажирское сообщение с другими государствами, а регионы перешли на режим самоизоляции. Продолжают работать только предприятия непрерывного цикла, медучреждения и аптеки, спасательные и силовые ведомства, а также организации в сфере ЖКХ и жизнеобеспечения.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал идею проведения Пасхи онлайн. Он отметил, что пожилые люди и люди с заболеваниями не должны рисковать своим здоровьем.