Карантинные меры из-за COVID-19 снизили уровень террористической угрозы в России

Пандемия коронавируса отражается не только на жизни простых граждан, но и на работе спецслужб и правоохранительных органов, а также структур, близких к ним. Например, ближайшее заседание Национального антитеррористического комитета, возможно, пройдет в дистанционном режиме.

При этом карантинные меры не останавливают злоумышленников, а лишь несколько осложняют реализацию их планов, пояснил в интервью Федеральному агентству новостей руководитель Информационного центра НАК Андрей Пржездомский.

«Безусловно, карантин затрудняет совершение преступлений. Потому что и меры безопасности повышены, и патрулирование на улицах, и блокпосты, и контроль документов, и ограничение передвижения», — констатировал он.

Карантинные меры в определенной степени создают препятствия для тех, кто хочет совершить преступление, в том числе террористической направленности. Но это не говорит о том, что подобного рода преступления не могут совершаться даже при самом жестком режиме изоляции. Поэтому система обеспечения безопасности граждан и предупреждения возможных террористических проявлений в России пребывает в постоянной готовности, добавил Пржездомский.

«Система находится, как мы говорим, «в режиме готовности к ситуационному реагированию». Чтобы на ранних стадиях, только при получении информации о признаках подготовки такого преступления, экстренно принять меры по его предупреждению, — отметил собеседник ФАН. — Поэтому все спецслужбы работают в активном режиме: «Покой нам только снится». По-другому и не бывает. Это прерогатива силовых структур, они должны быть постоянно наготове».

По словам Пржездомского, с начала введенного в России режима повышенной готовности из-за распространения коронавируса спецслужбы провели несколько успешных спецопераций и задержали преступников, намеревавшихся совершить теракты.

«О них неоднократно сообщали Информационный центр НАК и Центр общественных связей ФСБ России, — напомнил представитель НАК. — Так, была пресечена деятельность террористических ячеек в Крыму, Республике Коми, на Ставрополье и в Ростовской области. Нейтрализованы в ходе спецопераций пять бандитов в Башкортостане, Кабардино-Балкарии и Мурманске. В Краснодаре и на Сахалине задержаны лица, вынашивающие террористические намерения. Так что, несмотря на карантинные ограничения, работаем и, как видите, небезрезультатно».

Деятельность по противодействию терроризму — это не только спецоперации, но и кропотливая организационная работа. В начале марта Федеральный оперативный штаб проводил заседание с участием директора ФСБ России Александра Бортникова. Вырабатывались новые меры борьбы с терроризмом.

Бортников, помимо Федерального оперативного штаба, также возглавляет Национальный антитеррористический комитет.

«Это две [разные] вертикали: НАК с антитеррористическими комиссиями в субъектах РФ и Федеральный оперативный штаб с оперативными штабами в регионах, — объяснил Андрей Пржездомский. — Деятельность первых в значительной степени публична. НАК формирует ключевые установки и определяет приоритеты в сфере противодействия терроризму».

В свою очередь, работа федерального и региональных оперативных штабов направлена на координацию деятельности силовых структур, которая, как правило, не подлежит огласке. На таких заседаниях рассматриваются вопросы сугубо конфиденциальные.

ФОШ и НАК собираются раз в два месяца попеременно.

«На заседаниях рассматриваются самые актуальные вопросы, вызовы сегодняшнего дня. Допустим, есть некая проблема в сфере противодействия терроризму, она предварительно прорабатывается и всецело обсуждается. По итогам принимается решение, что очень важно — обязательное для исполнения всеми государственными органами и органами местного самоуправления, всеми организациями и гражданами», — рассказал собеседник ФАН.

Что касается проведения заседаний в условиях карантинных мероприятий, то Пржездомский уверен: будет выбрана наиболее рациональная форма обсуждения и выработки управленческих решений.

Национальный антитеррористический комитет был образован в феврале 2006 года. В него входят руководители всех силовых структур, а также Минздрава, Минобра и ряда других гражданских ведомств.

В ближайшее время ФАН опубликует большое интервью с официальным представителем Национального антитеррористического комитета Андреем Пржездомским, в котором он расскажет о противодействии терроризму в России.