Неоизоляционизм против демократии: почему США проигрывают коронавирусу

Пандемия коронавируса изменила правила игры в международной политике и выявила слабые стороны коллективного Запада. Пока одни страны, как, например, Россия и Китай, стремятся помочь другим и направляют грузы гуманитарной помощи в США и Италию, сами американцы и в частности их лидер Дональд Трамп вовсе не хотят быть в авангарде борьбы с эпидемией.

Американский лидер, известный своим эксцентричным поведением, делает все более и более противоречивые заявления во время COVID-19. Федеральное агентство новостей попыталось проанализировать последние громкие высказывания и действия президента США в разгар пандемии коронавируса.

На кого работает ВОЗ?

Недавно глава Белого дома раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), заявив, что она тесно сотрудничает с Китаем и принимает неправильные решения во время пандемии.

«Нам придется внимательно изучить все обстоятельства. Почему они нам дали подобные ошибочные рекомендации?» — сказал президент, отметив, что отклонил предложения всемирной организации оставить открытой границу с Китаем.

По его словам, якобы именно ВОЗ виновата в большом количестве зараженных и погибших от коронавирусной инфекции в США, так как она была слишком сосредоточена на Китае.

«Они могли бы сделать соответствующий призыв на месяцы раньше. Они должны были знать, и они, наверное, действительно знали», — выразил предположение американский лидер.

Трамп напомнил, что ВОЗ в основном финансируется за счет США. В свете последних событий американский лидер даже пригрозил лишить организацию финансирования из бюджета страны.

Индийское лекарство в США не привезут

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял решение не экспортировать противомалярийный препарат гидроксихлорохин для лечения коронавируса в другие страны, включая США. Такой шаг вызвал резкую критику со стороны Дональда Трампа, который пригрозил ответными мерами.

При этом лидер США заявил, что удивился бы, если бы это было решение Моди, так как у Вашингтона и Нью-Дели достаточно хорошие отношения. По словам американского лидера, он недавно говорил с Моди по телефону, и тот ему ничего не сообщал о намерении отказать в экспорте препарата. Премьер Индии имеет право не отправлять лекарства в США, но это повлечет за собой ответные меры.

«Почему это должно быть не так?» — спросил Трамп.

Ссора с губернатором Нью-Йорка

Не ускользнул от внимания СМИ и внутриамериканский конфликт Дональда Трампа и губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, который раскритиковал власти и Центр по контролю и профилактике заболеваний (СDC) за недостаточные меры по диагностике коронавируса.

«CDC, проснитесь, дайте штатам проводить тесты, дайте частным лабораториям проводить тесты, давайте как можно скорее повысим наши возможности по тестированию, чтобы можно было идентифицировать положительные случаи», — сказал Куомо.

Долгого ответа от главы Белого дома на упрек в сторону федеральных властей ждать не пришлось. Трамп набросился в Twitter на Эндрю Куомо и его брата Криса, ведущего телеканала CNN.

«Никакой путаницы в сообщениях [Центра] нет, только политическая милитаризация со стороны людей вроде тебя и твоего брата Фредо (Фредо Корлеоне — наименее умный член семьи Корлеоне из фильма «Крестный отец». — Прим. ФАН)!» — заявил президент США.

«Приватизация» Луны

В разгар очень сложного периода для США, связанного с ростом числа погибших от коронавируса, Дональд Трамп подписал указ, закрепляющий право американцев на добычу ресурсов в космосе. В документе поясняется, что космос «законодательно и физически является уникальным доменом человеческой деятельности, и Соединенные Штаты не считают его всеобщим достоянием». При этом США не признают Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных телах, принятое резолюцией Генассамблеи ООН в 1979 году.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков критически отнесся к такому решению Дональда Трампа. Он назвал неприемлемыми любые попытки «приватизации» космоса.

«Подобные постановления нужно оценивать юридически. Прежде чем делать громкие заявления, нам предстоит проанализировать принятое США решение. Пока могу только сказать, что считаю недопустимыми любые попытки «приватизации» космических ресурсов», — отметил Песков.

В свою очередь российский МИД напомнил, что «непреложной основой» в освоении космоса является договор от 1967 года, который регламентирует, что Луна и другие небесные тела не подлежат национальному присвоению.

«Непонятно, по какому праву администрация США пытается отвести лишь себе лидирующую роль в формировании глобальной повестки дня по столь чувствительному международному вопросу. Мы исходим из равенства всех государств в деле исследования и использования космического пространства в мирных целях», — говорится в сообщении МИД РФ.

Трамп не изменился

Эксперт Центра исследований проблем безопасности РАН Константин Блохин, оценивая последние высказывания Трампа, констатирует, что его поведение не поменялось.

«Все эти заявления встраиваются в его традиционные идеологические установки. Во-первых, он недолюбливает Китай, сдерживание которого является его главным внешнеполитическим курсом. Во-вторых, его курс называется неоизоляционизм, и заключается в том, что Америка — прежде всего. Самое главное — интересы США, и даже не союзников», — пояснил Блохин в беседе с ФАН.

Однако этот кризис выявил, что Запад далеко не коллективный, а «каждый сам за себя», говорит собеседник ФАН. Политолог подчеркивает, что США не хотят быть в авангарде международного сообщества, чтобы бороться с коронавирусом. К тому же пандемия подтверждает правоту Трампа, что «в условиях турбулентного мира заботиться нужно о себе». По его словам, ничего радикального не произошло и «Трамп не изменился».

«При этом демократии показали свою неэффективность в борьбе против вируса, и на этом фоне авторитарные режимы, то есть Китай, показали свою эффективность. Поэтому будет дрейф от демократии в сторону авторитаризма», — прогнозирует американист.

Напомним, вспышка коронавируса нового типа произошла в конце 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о пандемии коронавируса COVID-2019 во всем мире. Россия предпринимает все необходимые меры для борьбы с распространением инфекции.

За минувшие сутки от коронавируса в США скончались 1736 человек, что является самым высоким показателем с момента появления вируса в стране. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса. Общее число жертв коронавируса в США превысило 12,7 тыс. человек. Центром эпидемии считается Нью-Йорк. Там зафиксировано самое большое количество смертей в стране (более 4 тыс.). Всего с Штатах инфицированы 398 тыс. человек. Выздоровели 22 тыс.