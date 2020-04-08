Названы яркие симптомы коронавируса

Москва, 8 апреля. Председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов назвал основные симптомы коронавирусной инфекции COVID-19. По его словам, у коронавируса есть яркие симптомы, которые помогают определить заболевание.

«В принципе есть яркая симптоматика, которая очевидна любому: высокая температура, выше 38 градусов, сухой лающий кашель, одышка, то есть частое дыхание с ощущением субъективной нехватки кислорода», — подчеркнул он.

В эфире программы «Между тем» на телеканале «Звезда» он уточнил, что в некоторых случаях у зараженных опасным вирусом фиксируют заложенность носа, у них теряется обоняние и возникает конъюнктивит. По словам Морозова, лучшей защитой от коронавируса является самоизоляция. Такой режим на 50% гарантирует, что человек не заразится инфекцией.

«Я бы так разделил: половина — это изоляция, 40% — это контакт: нужно мыть руки и делать уборку. И 10% — это маски», — подчеркнул парламентарий.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре 2019 года.

Сейчас главными очагами заболевания являются Китай, Иран, Испания, Италия, Германия и США. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии. Эксперты советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — пить ибупрофен и парацетамол.

В России за последние сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 субъектах. Всего в России зафиксировано 8672 пациента с коронавирусом в 82 регионах.