Летящий из Тюмени в Москву самолет Airbus A320 подал сигнал тревоги

Москва, 8 апреля. Самолет Airbus A320, выполняющий рейс Тюмень — Москва, подал сигнал тревоги, сообщил источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел днем 8 апреля. Командир воздушного судна подал сигнал тревоги из-за угрозы взрыва. По информации источника ФАН, речь идет об очередном лже-минировании. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, что по России снова прокатилась волна сообщений о минировании лайнеров различных авиакомпаний. После проверки угрозы взрыва не подтверждаются.