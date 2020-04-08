Глава Курчатовского института рассказал, как коронавирус изменит контроль над планетой

Москва, 8 апреля. Мировая эпидемия коронавируса может изменить модель контроля над планетой. Такое мнение высказал глава Курчатовского института, член-корреспондент РАН Михаил Ковальчук, выступая в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым».

По его словам, модель доминирования США в скором времени может смениться моделью «животного страха смерти».

«У американцев возникла иллюзия возможности управлять миром, сохраняя экономическую систему через создание хаоса в нем. Теперь появился колоссальный совершенно вариант управления миром», — отметил Ковальчук.

При этом член-корреспондент РАН не стал уточнять, является ли, по его мнению, коронавирус продуктом человеческих рук или у него естественное происхождение.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.

В большинстве российских регионов введен режим самоизоляции, при котором нельзя выходить на улицу. Исключение составляют походы в магазин, выброс мусора и прогулки с собакой.

