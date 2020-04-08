Главный раввин Биробиджана рассказал, как иудеи отмечают Песах в условиях самоизоляции

Санкт-Петербург, 8 апреля. Еврейская община Биробиджана проведет праздник Песах в домашних условиях из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции. Об этом заявил главный раввин Биробиджана и Еврейской автономной области Эли Рисс.

Рисс принял участие в пресс-конференции «Религия в эпоху самоизоляции», которая состоялась 8 апреля в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Он отметил, что после введения карантинных мер Федерация еврейских общин России приняла решение временном закрытии всех синагог. Однако они продолжат свою деятельность в дистанционном формате.

«В сложившихся условиях у нас нет возможности собраться и отметить Песах так, как мы делали это всегда — все вместе. Но мы можем провести празднование дома, для чего раздадим желающим наборы, где есть все необходимое для Песаха», — сказал Рисс.

По его словам, при доставке наборов соблюдаются все необходимые меры, используются маски и перчатки. Он также добавил, что представители еврейской общины с пониманием относятся к карантинным мерам, которые были введены в связи с риском распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована массовая вспышка пневмонии. Позднее медикам удалось установить, что источником эпидемии стал новый штамм коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число носителей вируса во всем мире достигает 1,4 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 82 тысяч человек. Случаи заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в большинстве стран мира.

В связи с угрозой распространения коронавируса в большинстве регионов России введен режим обязательной самоизоляции. Россиянам запрещено покидать свои дома, за исключением особых случаев.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США причастны к созданию и распространению коронавируса. Об этом также свидетельствуют контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были обнаружены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.