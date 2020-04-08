У российских строителей Белорусской АЭС обнаружили коронавирус

Минск, 8 апреля. Медики обнаружили коронавирус у группы россиян, прибывших для строительства Белорусской АЭС. Об этом сообщил глава Минздрава республики Владимир Караник.

Ранее местные СМИ сообщили, что 15 граждан России с коронавирусом госпитализировали и изолировали. Караник рассказал, что повторное тестирование дало положительный результат.

«Проводится их углубленное обследование, чтобы определить, с чем мы имеем дело: это носительство, раннее проявление болезни…» — сказал он.

Глава Минздрава объяснил, что все иностранцы, которые приезжают для пуско-наладочных работ, должны пройти лабораторное тестирование и карантин. Такое решение приняли, учитывая техническую сложность объекта и распространение коронавирусной инфекции.

Как уточняет НСН, число заболевших COVID-19 в Белоруссии превысило 800 человек, из них 13 скончались, 54 выздоровели. Президент Белоруссии Александр Лукашенко пока не собирается вводить в стране карантин и режим ЧП.

В России, согласно последним данным, зафиксировано более восьми тысяч случаев заражения коронавирусом, 580 человек выздоровели, 63 скончались. Власти утвердили комплекс мер, направленных на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. До конца апреля продлен режим нерабочих дней.