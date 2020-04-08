Трубач рассказал, как живет переживший инсульт Моисеев

Москва, 8 апреля. Певец Николай Трубач рассказал, как у его друга, музыканта Бориса Моисеева, случился инсульт. Он уточнил, что и сейчас поддерживает с ним отношения, поздравляет музыканта с днем рождения.

«Конечно, сейчас Боря уже не тот веселый шут, балагур, как все привыкли его воспринимать», — уточнил он.

В студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» Трубач добавил, что Борису Моисееву на 60-летие «сделали юбилей в Кремле», и он горд этим фактом. Он напомнил, что еще до болезни артиста написал две песни, одну из них спел с Моиссеевым дуэтом.

«А одна, песня «Края», — это его автобиографичная композиция. Очень такая личная. Я хочу сказать, что как раз во время записи той песни у него случился инсульт», — сказал Трубач.

По словам Трубача, эта песня записывалась долго.

«Он два месяца приходил в себя. И когда Боря оклемался, то мы поставили ему «Края». Он просто разрыдался», — объяснил он.

При этом Трубач заявил, что сейчас Моисеев живет нормальной жизнью. Он предположил, что даже если не было инсульта, Моисеев, возможно, не стал бы возвращаться на сцену.

«Он всегда считал, что со сцены надо уходить вовремя, чтобы не доводить до смешного», — заявил исполнитель.

Борис Моисеев отпраздновал день рождения 4 марта. Ранее он говорил о желании провести торжество в собственной квартире в Москве в кругу друзей. В гости к артисту должны были прийти Нелли Кобзон, Галина Романовская и Ада Тодд. Также исполнитель надеялся на поток поздравительных сообщений и телефонных звонков.

Певец отметил, что сильно скучает по сцене, но с каждым годом желание вернуться становится все «несбыточнее».