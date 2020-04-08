Лидера известной украинской группы зарезал бездомный во Львове

Львов, 8 апреля. Лидер известной украинской рок-группы «Лесик Band» Александр Дацюк скончался после двух ножевых ранений, которые ему нанес бездомный мужчина во Львове.

По данным полиции, трагедия произошла накануне вечером на остановке общественного транспорта. На музыканта напал 67-летний мужчина, зарезал его и скрылся. Подоспевшая скорая помощь не смогла спасти Дацюка, он скончался в реанимации в ночь на среду.

Очевидец, вызвавший полицию, описал внешность нападавшего. Правоохранителям удалось задержать его в состоянии алкогольного опьянения недалеко от места преступления. Оказалось, что подозреваемый ранее уже был дважды судим за грабеж и незаконное хранение оружия.

Дочь Дацюка Кристина сообщила, что его родные не будут организовывать пышных похорон из-за распространения коронавирусной инфекции.

«Трагически погиб наш папа Лесик Дацюк. От руки как-то подонка», — написала она в Facebook.

Соболезнования от имени всех горожан принес мэр Львова Андрей Садовый.

Дацюк основал рок-группу «Лесик Band» еще в 90-х. Такие хиты, как «Гуляли», «Бразилия» и «Кошмарный сон», принесли коллективу популярность на Украине.

Ранее стало известно, что первого солиста популярной в 90-х поп-группы «На-На» Валерия Юрина избили неизвестные злоумышленники. Врачи диагностировали ушибы головы и сотрясение мозга у 53-летнего певца.