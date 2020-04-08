Россиянам могут увеличить максимальный размер ипотеки для кредитных каникул

Москва, 8 апреля. Российские власти могут увеличить максимальный размер ипотеки для оформления кредитных каникул в некоторых регионах. Об этом в среду заявил замглавы секретарь Генерального совета партии Андрей Турчак.

По его словам, средний размер выдачи ипотеки составляет 1,5 млн рублей. Причем этот показатель актуален для всей страны, включая Москву, Петербург и Дальний Востоке, сообщает Infox.ru.

Как передает «Дейта» со ссылкой на замглавы Минфина Алексея Моисеева, правительство в настоящий момент думает над вариантами, в каких регионах поднять планку и на каком уровне ее установить.

Напомним, что на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин утвердил закон, который позволяет гражданам, а также представителям малого и среднего бизнеса брать кредитные каникулы, если их доходы сократились на треть из-за эпидемии коронавируса. Банки в период кредитных каникул не имеют права требовать залог, досрочных выплат и начислять пени. При этом сам заемщик может досрочно погасить кредит, если у него есть такая возможность.

Путин также предложил сократить вдвое страховые выплаты, которые производят малые и средние предприятия, при условии, что они начисляют сотрудникам зарплату выше МРОТ.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол.