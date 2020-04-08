Психолог расскажет в эфире ФАН, как сохранить семью в период самоизоляции

Санкт-Петербург, 8 апреля. Психолог, гештальт-терапевт Людмила Суздальцева проведет онлайн-консультацию в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Эксперт расскажет, как справиться со своими страхами и эмоциями в непростой период пандемии коронавируса в мире и пережить самоизоляцию.

По словам психолога, многие люди, получив возможность проводить больше времени с семьей, наоборот тяготятся постоянным общением с родными. Суздальцева даст совет, как сохранить семью в период самоизоляции.

Начало трансляции запланировано на 16.00 на нашем видеоканале.