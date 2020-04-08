Полуобнаженная Нюша в плаще вскружила голову поклонникам

Москва, 8 апреля. Известная российская поп-певица Нюша взбудоражила поклонников, представ перед ними полуобнаженной. Снимками с фотосессии она поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Исполнительница решила повторить образ героини Анджелины Джоли из американского фильма «Мистер и миссис Смит». 29-летняя звезда надела черный кожаный плащ и черное боди. Не обошлось без аксессуаров — солнцезащитные очки и пояс для чулок, — которые завершили образ знойной красавицы.
«Завтра я встречусь с мистером Смитом», — подписала публикацию знаменитость.
Образ молодой мамы вскружил голову фанатам. Многие отметили, что звезда выглядит «слишком горячо» и «сексуально».
«Ты опаснее, чем коронавирус, ты знаешь?» — поинтересовался у артистки tigrantaroyan.
«О нет, мое сердце сгорело до тла…» — добавил victorvanart1999.
Некоторые фолловеры побеспокоились за мужа певица, спросив у звезды, не будет он ревновать ее.
«В таком виде? Муж не будет ревновать?» — спросила gasanova6062.
«А муж не будет ревновать?» — присоединилась к вопросу _dasha_1209_.
Кроме того, ряд поклонников пожурили артистку за ее вульгарный вид. Некоторым из интернет-пользователей не понравился снимок, где звезда оголила свои ягодицы.
«Какой ужас, куда смотрит ваш муж?» — добавила _tariverdieva_i.