Полуобнаженная Нюша в плаще вскружила голову поклонникам

Москва, 8 апреля. Известная российская поп-певица Нюша взбудоражила поклонников, представ перед ними полуобнаженной. Снимками с фотосессии она поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Исполнительница решила повторить образ героини Анджелины Джоли из американского фильма «Мистер и миссис Смит». 29-летняя звезда надела черный кожаный плащ и черное боди. Не обошлось без аксессуаров — солнцезащитные очки и пояс для чулок, — которые завершили образ знойной красавицы.

«Завтра я встречусь с мистером Смитом», — подписала публикацию знаменитость.

Образ молодой мамы вскружил голову фанатам. Многие отметили, что звезда выглядит «слишком горячо» и «сексуально».

«Ты опаснее, чем коронавирус, ты знаешь?» — поинтересовался у артистки tigrantaroyan.

«О нет, мое сердце сгорело до тла…» — добавил victorvanart1999.

Некоторые фолловеры побеспокоились за мужа певица, спросив у звезды, не будет он ревновать ее.

«В таком виде? Муж не будет ревновать?» — спросила gasanova6062.

«А муж не будет ревновать?» — присоединилась к вопросу _dasha_1209_.

Кроме того, ряд поклонников пожурили артистку за ее вульгарный вид. Некоторым из интернет-пользователей не понравился снимок, где звезда оголила свои ягодицы.