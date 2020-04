США стали причиной роста мирового терроризма, пытая иракцев в тюрьме Абу-Грейб

Жестокие систематически пытки заключенных, террор местного населения, а также видимость борьбы со «злом» — как американцы спровоцировали развитие радикального исламизма в Ираке Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал политолог Александр Перенджиев.

Американская коалиция по приказу военного руководства США приняла решение покинуть военную базу Абу-Грейб, расположенную недалеко от иракской столицы – Багдада. Сейчас идет передача объекта иракским военным силами.

Согласно имеющейся информации, подразделения коалиционных силы, принимавших участие в операции «Непоколебимая решимость», были выведены с территории города Абу-Грейб в рамках проводимой Вашингтоном передислокации войск в Ираке. Фактически, одноименная военная база стала шестым объектом, который был покинут американскими солдатами за последнее время.

Сам выход американских военных с объектов на территории Ирака, и последующая передача их этой стране, проводится согласно договоренностям между Вашингтоном и Багдадом, достигнутым после принятия резолюции о выводе иностранных войск.

Парламент Ирака проголосовал за данный документ 5 января 2020 года, на фоне эскалации напряженности между Ираном и США после убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Решение Вашингтона спровоцировало серию ответных ракетных ударов Тегераном по позициям американцев. Впрочем, принятая резолюция стала лишь декларацией мнения населения, которое уверенно в негативном влиянии присутствия американцев с самого начала вторжения США в Ирак в 2003 году для свержения лидера страны Саддама Хусейна.

Особое внимание необходимо уделить пониманию того, что именно из себя представляла военная база американцев в Абу-Грейбе. Еще в 2004 году разразился международный скандал, когда стали известны факты регулярных и массовых пыток иракцев в тюрьме, расположенной в городе. Американские военнослужащие жестоко пытали иракцев, включая женщин, с целью получения разведданных и оказания давления на иракское общество. Среди пыток практиковались изнасилования, езда верхом и построения «живых пирамид», а также регулярные избиения. Пытки фотографировались, а сами американцы радостно позировали на фоне своих жертв.

Your crimes in Abu Ghraib prison will not be erased from the memory of history!#Khashoggi pic.twitter.com/l2qoJB9Hcf