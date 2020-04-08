США стали причиной роста мирового терроризма, пытая иракцев в тюрьме Абу-Грейб

Жестокие систематически пытки заключенных, террор местного населения, а также видимость борьбы со «злом» — как американцы спровоцировали развитие радикального исламизма в Ираке Федеральному агентству новостей (ФАН) рассказал политолог Александр Перенджиев.

Американская коалиция по приказу военного руководства США приняла решение покинуть военную базу Абу-Грейб, расположенную недалеко от иракской столицы – Багдада. Сейчас идет передача объекта иракским военным силами.

Согласно имеющейся информации, подразделения коалиционных силы, принимавших участие в операции «Непоколебимая решимость», были выведены с территории города Абу-Грейб в рамках проводимой Вашингтоном передислокации войск в Ираке. Фактически, одноименная военная база стала шестым объектом, который был покинут американскими солдатами за последнее время.

Сам выход американских военных с объектов на территории Ирака, и последующая передача их этой стране, проводится согласно договоренностям между Вашингтоном и Багдадом, достигнутым после принятия резолюции о выводе иностранных войск.

Парламент Ирака проголосовал за данный документ 5 января 2020 года, на фоне эскалации напряженности между Ираном и США после убийства главы спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Решение Вашингтона спровоцировало серию ответных ракетных ударов Тегераном по позициям американцев. Впрочем, принятая резолюция стала лишь декларацией мнения населения, которое уверенно в негативном влиянии присутствия американцев с самого начала вторжения США в Ирак в 2003 году для свержения лидера страны Саддама Хусейна.

Тюрьма для пыток

Особое внимание необходимо уделить пониманию того, что именно из себя представляла военная база американцев в Абу-Грейбе. Еще в 2004 году разразился международный скандал, когда стали известны факты регулярных и массовых пыток иракцев в тюрьме, расположенной в городе. Американские военнослужащие жестоко пытали иракцев, включая женщин, с целью получения разведданных и оказания давления на иракское общество. Среди пыток практиковались изнасилования, езда верхом и построения «живых пирамид», а также регулярные избиения. Пытки фотографировались, а сами американцы радостно позировали на фоне своих жертв.

Your crimes in Abu Ghraib prison will not be erased from the memory of history!#Khashoggi pic.twitter.com/l2qoJB9Hcf — Abdullah (@alfozanAbdulah) April 3, 2020

Известно, что пытки со стороны американцев были санкционированы высшим военным руководством, поддерживал их и командующий коалиционными силами в Ираке генерал Рикардо Санчес.

Доцент кафедры социологии и политологии РУЭ им. Плеханова, член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев в беседе с ФАН заметил, что развязанная американцами кампания регулярных пыток в Ираке была направлена на терроризирование местного населения.

По словам собеседника ФАН, американцы делали в Ираке то, что они осуждают в других странах, лицемерно обвиняя в этом и Саддама Хусейна. Придя в Ирак, США не стали показывать пример демократии, а ужесточили систему пыток, поставив их на поток.

«Пытки были частью реализации плана «американского превосходства». США получили «карт-бланш», возможность делать что угодно — это и вылилось в беспредел их военнослужащих. Действовали они не по закону, вне системы права, никто не контролировал их работу. США создали систему унижения и уничтожения людей, и занимаясь терроризированием местных жителей американцы показали, кто на самом деле в этой системе «террористы». Террором и бесчеловечным отношением к пленным они пытались достичь узких, личных целей на Ближнем Востоке. Это была целенаправленная программа военного руководства, ничем не отличающаяся от действий гестапо у нацистов в плане пыток и дознания», — говорит политолог.

США стали причиной развития радикального исламизма

Раскрытие систематических пыток и притеснение местного населения серьезно повлияло на отношение иракцев к присутствию американских военнослужащих на территории их страны. Негативное отношение к США, закрепившиеся в сознании местных жителей в качестве оккупантом, вылилось в рост террористической активности и популяризации радикального ислама, вербовщики которого делали акцент на борьбе с захватчиками.

На фоне присутствия американских солдат в Ираке, регулярно происходили атаки террористов, требовавших от США покинуть регион.

Так, в апреле 2005 года запрещенная в РФ «Аль-Каида»1 напала на тюрьму Абу-Грейб, открыв огонь из минометов, РСЗО и стрелкового оружия, задействовав позже шахид-мобили. Атака была отбита военнослужащими США через два часа.

Помимо этого, в борьбе с американским присутствием в Ираке засветился Абу Мусаб аз-Заркави, который в последствии стал основателем запрещенной в РФ группировки «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» (ныне «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещено в РФ). Вместе со своей группой в сентябре 2004 года он захватил в плен двух американцев и одного британца, потребовав от США освободить всех женщин-заключенных из своих тюрем «Абу-Грейб» и расположенной на юге «Умм-Каср».

Спустя несколько дней, для демонстрации серьезности своих намерений, террористы обезглавили одного американца. Впоследствии группировка аз-Заркави была ответственна за серию крупных нападений в Ираке, включающих в себя похищения и казни заложников.

«Притеснение местного населения послужило причиной распространения в Ираке радикального исламизма. Нужно понимать, что на Ближнем Востоке существует понятие «кровной мести», да и присутствует нетерпимость к подобным унижениям. Американцы показали своим бесчеловечным отношением к иракцам, что они никакие не освободили, а оккупанты», — говорит Александр Перенджиев.

Видимость выполнения требований

Следует отметить, что вывод американских военнослужащих из Абу-Грейб следует рассматривать не как уход региона, а банальное передислоцирование. Никто в военном руководстве США не собирается так просто покидать Ирак, несмотря на требования местного правительства. Подобные действия – это не болеем чем создание видимости.

«Заявления США о выходе – это просто сотрясание воздуха, имитация и попытка замусолить глаза. Это работа на публику, они хотят демонстративно создать видимость выполнения требований, но ничего подобного не происходит», — заключает Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.