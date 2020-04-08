Россияне в 2020 году умирают реже, чем год назад

Число умерших в России за первые два месяца этого года сократилось почти на 13,7 тысяч человек по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Это следует из оперативных данных Росстата, выложенных на сайте ведомства. Количество смертей граждан РФ от болезней органов дыхания также снизилось.

Таким образом, подсчеты статистического ведомства опровергают панические слухи, что россияне якобы массово гибнут от пандемии коронавируса начиная еще с зимы, а «власти скрывают», приписывая эти смерти к «вспышке пневмонии».

В цифрах Росстата разбирался обозреватель Федерального агентства новостей.

Как обманывали обывателей

Мировая пандемия коронавируса стала не только жестоким испытанием для экономики и системы здравоохранения многих стран, но и источником огромного числа слухов, необоснованных заявлений и откровенной лжи. Не обошли эти негативные тенденции и Россию.

Весь февраль и март мы были свидетелями десятков публичных выступлений, авторы которых всерьез утверждали, будто в нашей стране отмечены уже «сотни тысяч» случаев заражения SARS-CoV-2, а счет погибшим идет «на сотни и сотни». Ну а власти, дескать, маскируют эпидемию коронавируса под некие загадочные смерти от пневмонии или ОРВИ.

Например, об сообщил Валерий Соловей, которого радиостанция «Эхо Москвы» держит за политолога.

«Число смертей от коронавируса подтвержденных — не менее 1600 в Российской Федерации с середины января этого года, — заявил Соловей в эфире «Эха» 16 марта. И добавил для пущей важности: — Простое объяснение: вы вспомните историю с Чернобылем, историю с наводнением в Крымске. У нас всегда скрывают, всегда».

Сегодня этот фейковый материал «Эха Москвы» недоступен по оригинальной ссылке, но его полную версию вполне можно найти на других ресурсах. В любом случае, вброс Соловья сыграл свою роль: до сих пор ссылки на «1600 погибших в РФ от коронавируса» можно встретить в фальшивых подборках новостей, которые были якобы запрещены властями из-за их «правдивости». Хотя в реальности речь идет об элементарном нарушении закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».

Повсеместное введение режима самоизоляции в России вызвало вторую волну фейков. Многие люди, оказавшись дома, то ли по глупости, то ли из-за безделья принялись генерировать выдуманные истории о «сотнях жертв пандемии». Ложные данные распространялись в соцсетях, часто с анонимных или фейковых аккаунтов. Причем сообщения о громадном числе смертей «упаковывались» вместе с информацией о правилах самоизоляции и применения индивидуальных средств защиты, чтобы придать им максимум достоверности.

Однако дееспособное государство тем и хорошо, что оно подотчетно своим гражданам и, кроме того, ведет скрупулезный учет последних. Именно такие сведения на днях опубликовал Росстат: он выложил в открытый доступ статистические данные о смертности в РФ за январь-февраль 2020 года, снабдив их сравнением с таким же периодом 2019 года.

Холодов нет — умираем меньше

Полный набор данных российского статистического ведомства для самостоятельного анализа доступен всем желающем по ссылке. ФАН остановится на самых показательных моментах, которые демонстрируют истинное положение дел со смертностью в России.

Начнем с главного: всего за два первых месяца наступившего года в стране умерло на 13 693 человека меньше, чем за тот же период годом ранее. Сам этот факт уже отраден: население страны, пусть и скромными темпами, но растет, а вот смертность — снижается.

По всей видимости, что причина сокращения смертности в России связана не только с национальным проектом «Здоровье» и многолетними усилиями отечественной медицины, но и с удивительно мягкой зимой 2019–2020 годов.

Заметим, что еще в 2015 году в авторитетном медицинском журнале Lancet было опубликовано исследование Лондонской школы гигиены и тропической медицины. Его сотрудники проанализировали более 74 миллионов смертей в 384 населенных пунктах на разных континентах и установили, что главным «убийцей» людей является холод — на него пришлись 7,29% всех рассмотренных смертей. Для сравнения, излишняя жара убила лишь 0,42% землян.

Влияние климата на здоровье россиян было проанализировано еще в одном научном исследовании. Ученые из России, Германии, Португалии и Чехии в 2018 году рассчитали воздействие глобального потепления на смертность на примере нашей страны. Оказалось, что даже единичный жаркий день с температурой выше +25 уже увеличивал среднюю смертность. То же самое происходило и при сильном холоде: температуры ниже -23 сразу оказывали негативное влияние на здоровье граждан РФ.

При сравнении данных по смертности для одиночных холодных дней и для их последовательности выяснилась очевидная вещь: люди куда хуже переносят более длительные периоды низких температур. Кроме того, оказалось, что смертность была выше при любых температурах ниже +19 Сº, однако этот эффект был заметно слабее, чем при температурах ниже -23 Сº, — после этой отметки смертность в России росла лавинообразно.

Люди на деле — достаточно хрупкие создания. Мы не ощущаем этого, но комфортно можем жить только в очень узком температурном диапазоне: от +19 Сº до +25 Сº. Все, что выше или ниже этих пределов по температуре, ведет к избыточной смертности.

Если учесть, что в этом году экстремальные температуры ниже -23 Сº в Европейской части России, где живет большая часть населения страны, держались всего 1–2 дня за всю зиму, становится понятным, почему мы сегодня наблюдаем впечатляющее снижение общей смертности.

Можно ли было спрятать смертность?

Итак, общий итог по смертности в России в нынешнем году явно ниже, чем в прошлом. Поэтому «спрятать тысячи скончавшихся от вируса» можно только перераспределив число умерших между категориями — то есть указав иную причину смерти, нежели коронавирусная инфекция или связанные с ней заболевания дыхательной системы.

Список причин смерти, входящий в международную статистическую классификацию болезней и причин смерти (МКБ-10), был стандартизирован Всемирной организацией здравоохранения в 1989 году. Россия использует его с 1999 года. Именно на этот документ опирается в своих выкладках Росстат, консолидируя сведения из актов о смерти органов регистрации актов гражданского состояния.

Напомним, что в нынешней российской форме свидетельства о смерти причина ухода из жизни человека не указывается по соображениям защиты персональных данных. Но это не касается актов о смерти — там причина указывается явным образом, со ссылкой на соответствующий раздел МКБ-10.

Так вот, произвольно заменить причину смерти в исходных документах практически нереально — как и записать умершего от болезней органов дыхания, например, в самоубийцы, жертвы убийства или ДТП. Хотя, конечно, внутри самого МКБ-10 есть немало «серых зон». Скажем, мотивация государством медицинских работников на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями или онкологией побуждала врачей в прошлом указывать смежные причины смерти, чтобы немного «подкрасить» статистику и добиться целевых показателей.

Правда, делать это врачам приходилось с максимальной осторожностью и для действительно сложных случаев, допускающих несколько трактовок причины смерти. Ведь явная фальсификация причин смерти являлась и является уголовным преступлением — это статья 292 УК РФ «Служебный подлог».

При огромном желании и крайней степени подозрительности такие артефакты можно отметить и в нынешней статистике Росстата. Так, наибольшее сокращение произошло по тем категориям причин смерти, которые находятся в перечне государственных целевых программ по борьбе с заболеваниями — по болезням системы кровообращения и новообразованиям. В этих категориях за январь-февраль 2020 года умерло, соответственно, на 13 361 и 2299 человек меньше, чем годом ранее.

Если взять эти числа в процентах от всех умерших, то выяснится, что за год доля смертей от сердечно-сосудистых заболеваний упала с 49,3 до 47,2%, а по смертям по причине новообразований — с 15,7 до 15,6%. Хотя здесь напрашивается куда более простое объяснение: если борьбе с этими заболеваниями уделяется главное внимание государства, то разумно ожидать, что эти усилия все-таки дают положительный результат, видимый уже и в статистике.

Однако в отличие от двух упомянутых категорий, за «плохую» статистику смертности по болезням органов дыхания врачей не наказывают и не премируют. Грипп и ОРВИ каждый год собирают свою печальную жатву, и это скупо отражается в итоговых данных. Поэтому подозревать врачей на местах в подаче заведомо ложных данных «по пневмонии» глупо: скорее уж в этот раздел МКБ-10 нечистые на руку медики, не желающие лишиться поощрения от государства, записали бы кого-то, кто скончался от онкологии или инфаркта.

Но мы тут видим обратное: в январе-феврале 2019 года в России от болезней органов дыхания умерли 11 588 человек, а в январе-феврале 2020 года — только 10 264 человека, что на 1324 смерти меньше. Если взять эти числа в процентах от общего числа умерших, получится весьма отрадная картинка — процент смертей по этой причине уменьшился с 3,6% в 2019 году до 3,3% в 2020 году.

Как видим, никаких «власти скрывают»: государство само радуется тому, что теплая зима позволила людям болеть и умирать меньше, чем в прошлом году.

И вы не болейте. А главное — не воспринимайте фальшивые новости как истину в последней инстанции.