Военные РФ и Турции провели в Идлибе третье совместное патрулирование

Дамаск, 8 апреля. Российские и турецкие военные провели очередное совместное патрулирование участка трассы М-4 в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил глава Министерства обороны Турции Хулуси Акар.

«Сегодня прошло третье совместное с РФ патрулирование в Идлибе. Такие патрулирования будут продолжены», — сказал министр.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии подтвердил проведение совместного патрулирования в Идлибе.

«Состоялось третье совместное российско-турецкое патрулирование участка трассы М-4 в зоне деэскалации Идлиб, связывающей города Алеппо и Латакия. От российской стороны привлекалось два БТР-80 и бронеавтомобиль «Тигр», — говорится в сообщении.

Кроме того, в патрулировании были задействованы российские беспилотники, которые осуществляли контроль движения колонны с воздуха.

Напомним, 5 марта в Москве состоялись переговоры президента России Владимира Путина с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Главы государств согласовали введение режима прекращения огня и ряд других мер, нацеленных на урегулирование ситуации в Идлибе. Кроме того, Москва и Анкара подтвердили приверженность сохранению суверенитета Сирии и договорились продолжать борьбу с терроризмом.