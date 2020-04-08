Израиль издал временный запрет на передачу России прав на Александровское подворье

Тель-Авив, 8 апреля. Иерусалимский окружной суд издал временный запрет на передачу России права владения Александровским подворьем, пишут местные СМИ.

«Судья окружного суда в Иерусалиме Авигдор Дорот издал временное указание суда, запрещающее передачу Александровского подворья в Иерусалиме до вынесения окончательного решения по этому вопросу», — сообщили журналисты.

Православное палестинское общество (ППО) подало исковое заявление по этому вопросу против Израиля, России и инспектора регистрации недвижимости в еврейском государстве.

«Российская сторона в части, ее касающейся, готовит свой отзыв на исковое заявление ППО», — заявили в посольстве РФ в Израиле.

В дипломатическом представительстве подчеркнули, что Россия примет все необходимые меры для защиты своих законных имущественных интересов.

Александровское подворье, также известное как Русские раскопки, — историческое здание в Старом городе Иерусалима и самое близкое к храму Гроба Господня русское владение. Представляет собой археологический и архитектурный комплекс, включающий в себя Порог Судных Врат, домовую церковь святого Александра Невского, археологические раскопки, небольшой музей и другие достопримечательности, построенный Императорским православным палестинским обществом в 1896 году.

Власти России долгие годы добиваются возвращения Александровского подворья. Здание в свое время было оформлено на дом Романовых, а после революции 1917 года начался спор за право собственности.

Ранее стало известно, что на время празднования первых дней еврейского праздника Песах в Израиле будет введен тотальный карантин.