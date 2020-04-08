В Сбербанке рассказали об условиях получения пенсии во время режима самоизоляции

Москва, 8 апреля. В Сбербанке рассказали о правилах получения пенсии в условиях пандемии коронавируса. Как уточнили в пресс-службе финансово-кредитной организации, с 6 по 8 апреля офисы банка по обслуживанию физических лиц работают в усиленном режиме выходного дня по специальному графику.

При этом режим работы индивидуален для каждого офиса, узнать о нем можно в самом отделении Сбербанка и на сайте — в разделе «Отделения и банкоматы». В Сбербанке добавили, что о графике работы отделений банка можно узнать и из приложения «Сбербанк Онлайн», а также по бесплатным телефонам круглосуточной службы поддержки.

Как пишет издание «Слово и дело», с 9 по 12 апреля все филиалы Северо-Западного банка ПАО «Сбербанк» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, кроме нескольких офисов, будут работать по стандартному графику. Это делается для удобства пенсионеров.

«Сбербанк ежедневно мониторит ситуацию и будет обеспечивать работу того количества отделений, которое окажется достаточным для удовлетворения потребностей жителей страны в финансовых услугах», — подчеркнули в организации.

В банке напомнили, что пенсионеры могут получать пенсию на карту, наличные можно снять в ближайшем банкомате. Если такой возможности нет, альтернатива в качестве посещения отделения банка остается. В офисах банка дезинфицируются помещения. Рекомендовано пользоваться безналичными платежами.

В России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Всего в РФ зафиксировано 8672 пациента с коронавирусом в 82 регионах.

Как писала газета «Известия», ранее была названа наиболее подверженная стрессу из-за COVID-19 категория москвичей.