Facebook будет следить за пользователями, прикрываясь борьбой с пандемией COVID-19

Администрация Facebook объявила, что будет собирать данные о перемещении пользователей соцсети в рамках борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. Что может скрываться за этой работой, Федеральному агентству новостей рассказали эксперты по интернет-безопасности.

Согласно заявлению администрации Facebook, с этой недели соцсеть будет собирать данные о местонахождении пользователей на территории США и предоставлять их федеральным и местным властям. При этом информация будет анонимной, ее используют лишь для статистических данных и выстраивания методов борьбы с распространением коронавируса, уверяют в компании Марка Цукерберга.

В Facebook утверждают, что геоданные пользователей помогут властям США понять, соблюдает ли население принципы социальной дистанции и призывы не выходить без острой надобности из дома.

Однако, по мнению президента Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, ничто не мешает Facebook устроить слежку не только за американцами, а за всеми пользователями, коих насчитывается миллиарды, если учитывать еще и Facebook Messenger, Instagram с Whatsapp, являющиеся подразделениями корпорации.

Под цифровым колпаком у США

«Это возмутительная история. Кто дал Цукербергу право собирать данные о перемещениях пользователей соцсети? Одно дело — система социального мониторинга за инфицированными людьми, которая внедрена в Москве. И совсем другое — повальная слежка за всеми пользователями и передача сведений о них федеральным и местным властям США на голубом глазу. Фактически сбываются мрачные прогнозы конспирологов, которые утверждали, что коронавирус подтолкнет введение цифровой диктатуры, и введут ее США», — заметил в беседе с Федеральным агентством новостей Александр Малькевич.

В связи с этим он напомнил о своем призыве к российским властям серьезно подойти к вопросу кибербезопасности граждан РФ.

«Когда пандемия закончится, Россия должна предложить новые правила игры на мировой IT-сцене. Попросту их нужно будет создавать заново. Потому что мы не можем себе позволить, чтобы все население Земли находилось под цифровым колпаком у Соединенных Штатов и чтобы они могли щелкнуть на кнопку и узнать все о жизни, мыслях, чувствах и перемещениях любого человека. Мы должны всем миром одолеть этот Facebook и заставить его соблюдать элементарные нормы и правила приличия жизни в человеческом общежитии», — добавил Малькевич.

Пользователи рискуют своим имуществом

Аналитик интернет-издания PolitRussia Роман Романов солидарен с главой Фонда защиты национальных ценностей. В беседе с ФАН он отметил, что Facebook, как и другой американский интернет-гигант — компания Google, давно следят за пользователями, но благодаря коронавирусу эта слежка выходит на официальный уровень, попирая все возможные демократические права и свободы.