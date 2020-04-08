Замглавы Минпромторга исключили из «Единой России» из-за скандала в аэропорту

Москва, 8 апреля. Заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова исключили из партии «Единая Россия» после скандала в ижевском аэропорту. Ранее исключить чиновника рекомендовала комиссия по этике «Единой России», передает пресс-служба партии.

«Поведению Овсянникова в аэропорту Ижевска нет и не может быть оправданий. Никто, а тем более человек, занимающий такую должность, не имеет права вести себя таким хамским образом. Убежден, что такие люди не могут работать и в органах власти», — заявил в среду секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

По его словам, руководство политической организации направило обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Минпромторга Денису Мантурову, в котором поставило вопрос о несоответствии Овсянникова занимаемой должности.

Напомним, что 5 апреля замглавы Минпромторга устроил скандал в аэропорту Ижевска, отказавшись проходить досмотр. При этом чиновник позволил себе нецензурную брань, а также оскорбления в адрес сотрудников полиции и авиакомпании. В отношении дебошира был составлен административный протокол, который уже направлен в суд. Министерство промышленности и торговли РФ после данного инцидента заявило, что проведет внутреннее расследование.