Путину рассказали о появлении двух препаратов от коронавируса в РФ

Москва, 8 апреля. Два препарата от коронавируса дали положительный результат во время исследования. Об этом в среду заявил в среду гендиректор центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Ринат Максютов, выступая на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он не уточнил, о каких именно препаратах идет речь, однако отметил, что среди проверяемых лекарств были лопинавир, ритонавир и гидроксихлорохин. Всего же специалисты проверили более 30 противовирусных препаратов.

Ожидается, что первый этап исследования будет завершен до 10 апреля. Второй этап, в рамках которого препараты проверят на чувствительных животных, завершится до 30 апреля. Кроме того, 13 апреля центр «Вектор» планирует поставить в регионы первую партию новейшей тест-системы, которая способна выявлять антитела к новому коронавирусу, пишет Forpost .

«Данная система помогает понять, был ли у человека контакт с самим вирусом, а также проводить оценку популяционного иммунитета и изучение эффективности разрабатываемых вакцин», — отметил Максютов.

Вспышка коронавируса нового типа впервые произошла в Китае в декабре прошлого года. С тех пор инфекция успела распространиться по всему миру, вызвав повсеместный карантин и обвал рынка. Очагами заболевания на сегодняшний день являются США, Испания, Италия, Германия, Франция и Китай. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила о пандемии. Специалисты ВОЗ советуют всем почаще мыть руки и по возможности не выходить на улицу, а заразившимся — принимать парацетамол. По словам президента РФ Владимира Путина, карантин позволил сдержать эпидемию в России, однако ее пик еще не пройден.