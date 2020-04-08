Минздрав РФ разъяснил правила медицинской помощи во время пандемии коронавируса

Москва, 8 апреля. Россияне в условиях пандемии могут получить экстренную медицинскую помощь в полном объеме, но если при этом нет угрозы жизни и здоровью пациента, стоит перенести сроки планового похода к врачу. Об этом говорится в разъяснении Минздрава по поводу медицинской помощи на время пандемии коронавируса.

Согласно данным, опубликованным на сайте ведомства, рекомендовано отложить сроки обращения за медицинской помощью в плановой форме. Как объяснили специалисты, эти меры предприняты в целях безопасности самих пациентов и медицинских работников.

По данным газеты «Известия», врачебную помощь в полном объеме продолжают получать люди с онкологическими заболеваниями, болезнями сердечно-сосудистой и эндокринной системы, а также те, кто находится на заместительной почечной терапии.

Напомним, вакцина против коронавируса может появиться в России уже в мае текущего года. По словам генерального директора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова, к 10 маю ученые завершат разработку готовой лекарственной формы вакцины для доклинических исследований.

В России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Всего в РФ зафиксировано 8672 пациента с коронавирусом в 82 регионах.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова ранее заявила, что прямо сейчас ждать вакцину от коронавируса «не имеет смысла». По словам Скворцовой, эффективная вакцина против COVID-19 может появиться в лучшем случае до конца текущего года.