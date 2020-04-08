Кремль прокомментировал ограничения вывозных рейсов из-за границы

Москва, 8 апреля. Ограничение на возвращение россиян из-за границы связано с необходимостью организации их изоляции на карантин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что ранее оперштаб по ситуации с коронавирусом уже давал разъяснения по этому вопросу. Принятые меры комментировала и вице-премьер РФ Татьяна Голикова, напомнил Песков.

«Это же связано с обсервациями: необходима же изоляция людей на двухнедельный карантин, и весь режим возвращения сюда россиян был рассказан буквально несколько дней тому назад, мне здесь нечего добавить», — заявил Песков.

Ранее в Минтрансе разъяснили порядок вывоза россиян из-за границы. На вывозные рейсы могут рассчитывать лишь россияне, выехавшие из РФ после 1 января этого года. Также они обязательно должны быть зарегистрированы на портале Госуслуг. Граждане России, которые хотят вернуться на родину, имеющие авиабилет иностранного перевозчика, должны будут заплатить от 200 до 400 евро. Россиян с билетами российских авиакомпаний вывезут бесплатно.