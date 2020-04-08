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14:23 8 Апреля 2020

Возвращение россиян на родину по спискам. События дня. ФАН-ТВ

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В России 1175 новых случаев заражения COVID-19

Возвращение россиян на родину по спискам. События дня. ФАН-ТВ

За сутки в России выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Как отметили в оперативном штабе, пять человек скончались. Прирост по больным составил более 15%. Общее число заразившихся в стране достигло 8672 в 81 субъекте, 580 выздоровели, 63 умерли. Всего пандемия коронавируса охватила свыше 180 стран. ВОЗ сообщает о более чем 1,2 млн больных, из которых свыше 72 тысяч умерли. Лидерами по количеству случаев инфицирования остаются США, Испания и Италия. Во многих странах ввели режим карантина. Для предотвращения распространения инфекции необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Нефть дорожает

Возвращение россиян на родину по спискам. События дня. ФАН-ТВ

Нефть начала дорожать в преддверии новой встречи ОПЕК+, на которой, как ожидается, будет согласована новая сделка. Сегодня цена одного барреля марки Brent выросла почти до 32,5 долларов (32,46). Напомним, встреча ОПЕК+ состоится в четверг. Центральной темой переговоров станет сокращение объема добычи нефти для преодоления кризиса. Инвесторы ожидают, что переговоры пройдут успешно. Ранее в марте Саудовская Аравия предложила экспортерам еще сильнее сократить объем добычи при уже действующих ограничениях. Россия в свою очередь предложила сперва изучить последствия влияния коронавируса на мировую экономику и отказалась от новой сделки. В итоге Эр-Рияд начал ценовую войну против Москвы, увеличив экспорт нефти и снизив цены, что привело к обрушению рынка. Впервые с 2016 годы цены на нефть опустились ниже 30 долларов за баррель. 

Аксенов ответил послам США

Возвращение россиян на родину по спискам. События дня. ФАН-ТВ

Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на заявление бывших послов США на Украине об оказании давления на Россию на фоне распространения коронавируса с целью возврата Крыма. По его словам, это является фантазией, и подобные мечты далеки от реальности. Аксенов напомнил, что США — страна, которая является одним из лидеров по распространению коронавиурса, число скончавшихся от COVID-19 приближается к 13 тысячам. И добавил, что «когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума».
«Американские политики мечтают то о колонизации Луны, то о «возвращении» Крыма. Думаю, что этот как раз тот случай, когда мечтать вредно», — подчеркнул он.
Ранее бывшие послы США на Украине — Пайфер, Хербст и Тейлор — предложили воспользоваться ситуацией с COVID-19 для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма под контроль Киева. 

Россиян возвращают домой из-за рубежа по спискам

Возвращение россиян на родину по спискам. События дня. ФАН-ТВ

Росавиация сформировала предварительный график вывоза граждан РФ из-за рубежа до 13 апреля. Как сообщили в Минтрансе, план окончательно утверждается оперативным штабом правительства РФ по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции. Желание вернуться из-за рубежа уже выразили почти 26 тысяч человек. Именно такое количество россиян заполнили соответствующее заявление на портале госуслуг. На основе этих списков формируется график вывозных рейсов. По информации ФАН, в ночь на 8 апреля домой из Нью-Йорка смогли отправиться только москвичи и жители Подмосковья. Тех россиян, которым нужно попасть в другие регионы — не забрали. Многие соотечественники также не успели вовремя приехать в аэропорт имени Джона Кеннеди, так как не были проинформированы. В итоге, из Нью-Йорка в Москву летел полупустой самолет в то время, как на территории США продолжают оставаться многочисленные россияне, пытающиеся вернуться домой. Отметим, что 9 апреля «Аэрофлот» может доставить в Москву россиян из Денпасара. Также на 10 апреля запланированы рейсы из Таиланда в Москву и Санкт-Петербург.