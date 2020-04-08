Возвращение россиян на родину по спискам. События дня. ФАН-ТВ

В России 1175 новых случаев заражения COVID-19 За сутки в России выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Как отметили в оперативном штабе, пять человек скончались. Прирост по больным составил более 15%. Общее число заразившихся в стране достигло 8672 в 81 субъекте, 580 выздоровели, 63 умерли. Всего пандемия коронавируса охватила свыше 180 стран. ВОЗ сообщает о более чем 1,2 млн больных, из которых свыше 72 тысяч умерли. Лидерами по количеству случаев инфицирования остаются США, Испания и Италия. Во многих странах ввели режим карантина. Для предотвращения распространения инфекции необходимо соблюдать режим самоизоляции.

Нефть дорожает Нефть начала дорожать в преддверии новой встречи ОПЕК+, на которой, как ожидается, будет согласована новая сделка. Сегодня цена одного барреля марки Brent выросла почти до 32,5 долларов (32,46). Напомним, встреча ОПЕК+ состоится в четверг. Центральной темой переговоров станет сокращение объема добычи нефти для преодоления кризиса. Инвесторы ожидают, что переговоры пройдут успешно. Ранее в марте Саудовская Аравия предложила экспортерам еще сильнее сократить объем добычи при уже действующих ограничениях. Россия в свою очередь предложила сперва изучить последствия влияния коронавируса на мировую экономику и отказалась от новой сделки. В итоге Эр-Рияд начал ценовую войну против Москвы, увеличив экспорт нефти и снизив цены, что привело к обрушению рынка. Впервые с 2016 годы цены на нефть опустились ниже 30 долларов за баррель.

Аксенов ответил послам США Глава Крыма Сергей Аксенов ответил на заявление бывших послов США на Украине об оказании давления на Россию на фоне распространения коронавируса с целью возврата Крыма. По его словам, это является фантазией, и подобные мечты далеки от реальности. Аксенов напомнил, что США — страна, которая является одним из лидеров по распространению коронавиурса, число скончавшихся от COVID-19 приближается к 13 тысячам. И добавил, что «когда Бог хочет наказать человека, он лишает его разума». «Американские политики мечтают то о колонизации Луны, то о «возвращении» Крыма. Думаю, что этот как раз тот случай, когда мечтать вредно», — подчеркнул он. Ранее бывшие послы США на Украине — Пайфер, Хербст и Тейлор — предложили воспользоваться ситуацией с COVID-19 для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма под контроль Киева.