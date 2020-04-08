Следственный комитет показал видео о работе своих сотрудников на транспорте

Москва, 8 апреля. Следственный комитет России снял фильм «Безопасное направление» о работе сотрудников СК на транспорте, сообщается на сайте ведомства.

Вопрос безопасности пассажиров наземного, водного, воздушного транспорта является приоритетом для сотрудников СК России на транспорте. От профессионализма следователей зависят жизни людей.

«Этот документальный фильм о том, как в России работают следователи-транспортники: о самых трудных расследованиях последних лет, о современных методах криминалистики», — говорится в сообщении.

СК РФ на транспорте занимается расследованием авиакатастроф, железнодорожных аварий, происшествий на морских судах, выявляет коррупционные схемы.