Малышева оценила «народные средства» для профилактики коронавируса

Москва, 8 апреля. Врач-кардиолог и телеведущая Елена Малышева прокомментировала многочисленные советы по профилактике коронавируса.

В Сети появляются советы о том, как уберечься от коронавируса. Некоторые рекомендуют есть лимон и имбирь, другие называют чудодейственные свойства прополиса. Малышева оценила «народные средства» для защиты от коронавируса. По словам ведущей, никакого профилактического лечения не существует.

«Еще раз повторяю: ничего профилактического не существует. 80% переносят заболевание легко или бессимптомно», — заявила Малышева в комментарии Федеральному агентству новостей.

Кроме того, врач назвала способы лечения легкой формы коронавируса. Малышева подчеркнула, что никаких особых средств не существует, легкая форма лечится жаропонижающими типа парацетамола и обильным питьем.

Также Малышева прокомментировала информацию о препаратах для лечения коронавирусной инфекции, выпуск и применение которых планируют начать в России. Врач предупредила, что все эти препараты можно применять только в условиях реанимации, поэтому искать их в аптеках, чтобы использовать в домашних условиях или в качестве средства профилактики, просто бессмысленно.

По данным на 8 апреля, в России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Всего в РФ зафиксировано 8672 пациента с коронавирусом в 82 регионах.