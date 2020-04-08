В РФ похвалили украинских врачей за спасение больных COVID-19 с помощью пакета на голове

Российский анестезиолог Анатолий Пулин заявил, что используемая украинскими врачами система CPAP действительно помогает в борьбе с коронавирусом.

Ранее врач из Харькова Елизавета Шилова на своей странице в соцсети Facebook сообщила, что в ее больнице используют пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ при пандемии COVID-19.

По словам Шиловой, 20 лет назад из-за недостатка аппаратов ИВЛ указанный метод активно использовался в стране.

«Пакеты спасли тогда не одну жизнь. А почему бы нет?!» — пишет врач.

Самым сложным для украинских медиков стал поиск подходящих пакетов. Большинство из них часто рвалось и имело неприятный запах полиэтилена. Тем не менее Шиловой и ее коллегам удалось найти производителя, выпускающего качественные и прочные пакеты, которые можно использовать в больницах, где не хватает аппаратов ИВЛ.

«Вся эта история напоминает мне где-то фильмы про апокалиптическое будущее, когда люди объединяются перед общей внешней угрозой и у них каким-то чудом получается выжить. Да, это не полная победа над COVID-19. Но это наш маленький шаг в ее сторону», — заключила Шилова.

Такую находчивость оценил доцент кафедры анестезиологии, реаниматологии и неотложной педиатрии ФПК и ПП СПбГПМУ Анатолий Пулин. В интервью корреспонденту Федерального агентства новостей он заявил, что «на подобный шаг украинских коллег, возможно, толкнула очень сложная обстановка в стране и синдром бедной медицины».

«Врачи от безысходности приняли самое правильное решение, но хочу сказать, что во время первой эпидемии коронавируса, которая, если я не ошибаюсь, была в 2001 году, система CPAP активно применялась. Тогда опыт показал, что раннее применение неинвазивной CPAP при синдроме дыхательных расстройств действительно спасает жизнь взрослых пациентов. И объяснение здесь с точки зрения физиологии совершенно железное: для того, чтобы в легких происходил газообмен, должны происходить три процесса — кровоснабжение респираторных отделов, их вентиляция, которая обеспечивает иллюминацию образующейся в организме углекислоты, и доставка кислорода», — говорит Пулин.

По словам эксперта, когда развивается синдром дыхательных расстройств, это состояние мало чем отличается от отека легких. А когда происходит отек, мелкие респираторные отделы легких начинают спадаться, что приводит к потере площади газообменной поверхности и повышенной потребности в кислороде.

«CPAP же — это метод, позволяющий надеть дыхательные пути, как перчатку на руку, стабилизировать мелкие дыхательные пути из-за постоянного высокого давления. Его [давления] снижения на выдохе не происходит, оно стабильно высокое как на вдохе, так и на выдохе. Вентиляция происходит за счет того, что, открывая пути высоким постоянным давлением, мы поддерживаем их открытыми, снижается работа дыхания, цена дыхания. Человек способен вентилировать себя сам, удается стабилизировать газообменную поверхность, поэтому, если все благополучно и умело сделать, отек может перестать прогрессировать, ну и есть возможность избежать неприятностей вроде баротравмы и избежать опасного колебания давления в дыхательных путях», — продолжает собеседник ФАН.

Соответственно, использование технологии CPAP позволяет стабилизировать пациентов, которые пока еще не достигли терминальной стадии развития коронавирусной инфекции. Другое дело, что украинским медикам приходится мастерить элементы системы буквально на коленках.

«Но нужно понимать, что если все сделано по уму, то никаких проблем не будет. Если бы технология применялась в России, то можно было бы только радоваться, хороший зарубежный опыт есть. И это абсолютно правильный путь, искусственная вентиляция легких в этих ситуациях — это крайняя мера, когда пациент уже уходит, а так на ранних сроках можно затормозить отек легких, не запускать ситуацию. Потому что постоянное повышенное давление в дыхательных путях может остановить патологический процесс у ряда пациентов», — утверждает Пулин.

Эксперт добавил, что повышенное давление также не позволяет жидкостям скапливаться в респираторных отделах легких.

«Кстати, для новорожденных детей CPAP — это совершено обычное дело, рутина, золотой стандарт во всем мире. И CPAP позволяет избежать искусственной вентиляции легких при СДР (респираторный дистресс-синдром — тяжелое расстройство дыхания у недоношенных новорожденных, обусловленное незрелостью легких)», — заключил врач.

Напомним, пандемия COVID-19 затронула практически весь мир. По данным ВОЗ, заразились почти 1,3 миллиона человек, свыше 72 тысяч пациентов умерли. Сейчас на Украине зафиксировано более 1,4 тысячи заразившихся, 45 человек умерли.