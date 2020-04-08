Депутат Вишневский не смог «отмазать» причастного к растрате помощника

Санкт-Петербург, 8 апреля. Помощник депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Бориса Вишневского Кирилл Страхов лишился своей должности из-за нецелевого расходования бюджетных средств. Об этом сообщает интернет-издание «Невские новости» со ссылкой на источник в петербургском парламенте.

30 марта состоялось заседание конфликтной комиссии Заксобрания, в ходе которого был рассмотрен февральский табель учета рабочего времени Страхова. Комиссия выяснила, что Страхов отдыхал в те дни, которые отмечены рабочими в его табеле. При этом «работа» помощника Вишневского была оплачена в полном объеме. Конфликтная комиссия Заксобрания Петербурга лишила должности Страхова за неправомерное расходование средств.

Стоит отметить, что к этому скандалу оказался причастен другой помощник Вишневского — Александр Кобринский. Именно он предоставил комиссии информацию о неправомерном расходовании средств Страховым, чтобы получить возможность принять участие в довыборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга по округу №21 от партии «Яблоко».

При этом ранее и сам Кобринский попадал в поле зрения конфликтной комиссии из-за его возможной причастности к коррупционным схемам. Кобринский способствовал назначению своего коллеги Арсения Афиногенова на должность главы мунициального образования «Литейный округ». Однако позднее Дзержинский районный суд признал неправомерным его назначение. После этого скандала Афиногенов был отстранен от должности помощника Вишневского. При этом Вишневский не смог «отмазать» Афиногенова и Страхова, которые погрязли в скандалах.