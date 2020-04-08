Кремль не засчитывает уменьшение добычи нефти в США как помощь в стабилизации рынка

Москва, 8 апреля. Естественное снижение добычи нефти в США не является умышленным сокращением производства для стабилизации мирового рынка. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Это разные сокращения. Общее сокращение спроса вы сравниваете с сокращениями для стабилизации мировых рынков. Это, знаете, длину и ширину сравнивать», — отметил он.

В четверг должна состояться встреча ОПЕК+, на которой, как ожидается, будет согласована новая сделка по стабилизации нефтяного рынка. На этом фоне нефть марки Brent и WTI начала дорожать.

Напомним, что в марте Саудовская Аравия предложила экспортерам нефти еще сильнее сократить объем добычи нефти при уже действующих ограничениях. Россия в свою очередь предложила сперва изучить последствия влияния коронавируса на мировую экономику и отказалась от новой сделки. В результате Эр-Рияд начал ценовую войну против Москвы, увеличив экспорт нефти и снизив цены, что привело к обрушению рынка. Впервые с 2016 года цены на нефть стали ниже 30 долларов за баррель.

Примечательно, что больше всего от этих потрясений пострадали американские производители сланцевой нефти, которая гораздо дороже по стоимости добычи, хотя Саудовская Аравия является главным союзником США в Персидском заливе. Пострадала от падения цен и сам Эр-Рияд, который зависит от экспорта нефти намного сильнее, чем Россия. Средства от продажи сырья составляют две трети всех доходов страны.

