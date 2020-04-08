Власти мониторят ситуацию с зарплатами в РФ в нерабочие дни

Москва, 8 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что власти мониторят ситуацию с зарплатами в РФ в свете нерабочих дней из-за коронавируса.

По словам Пескова, российские власти обращают внимание на случаи отправки работников в неоплачиваемые отпуска на время нерабочего периода. Правительство решит, какие меры могут быть приняты, отметил представитель Кремля.

«Это вопрос к правительству, это вопрос к штабу. Безусловно, эта ситуация является объектом постоянного мониторинга штаба, правительства, и, конечно же, на это обращают внимание», — объяснил Песков.

По данным Центра стратегических разработок, порядка 29% компаний в РФ отправили работников в неоплачиваемый отпуск на время нерабочих дней по коронавирусу, еще 22% компаний могут сделать это в ближайшее время. Кроме того, значительная часть компаний снизила зарплаты.

По данным на 8 апреля, в России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Всего в РФ зафиксировано 8672 пациента с коронавирусом в 82 регионах.