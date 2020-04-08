Кремль считает абсурдной идею США о «возврате» Крыма Украине в связи с пандемией 

Москва, 8 апреля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что позиция Москвы по Крыму не может быть скорректирована из-за ситуации с коронавирусом. По его словам, бывшие послы России превосходят по опыту и мудрости американских коллег.

Песков прокомментировал заявление экс-послов США в Киеве о том, что ситуация с пандемией и падение цен на нефть могут заставить Москву отдать Крым Украине, а также изменить свою точку зрения на урегулирование в Донбассе.

«Эта точка зрения о возможной смене позиции РФ нереалистичная, во многом даже абсурдная», — подчеркнул представитель Кремля.

Кроме того, Песков добавил, что «России нечего выходить с территории Донбасса, потому что она никогда туда не заходила». Пресс-секретарь напомнил о неизменности позиции Москвы по отношению к Крыму.

«Там вообще ни «если», ни «когда» вопрос не стоит, Крым — это часть РФ со всеми вытекающими последствиями», — напомнил он.

Ранее бывшие послы США на Украине — Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор — предложили воспользоваться ситуацией с COVID-19 для оказания давления на Россию и «возвращения» Крыма под контроль Киева. Свое обращение дипломаты разместили на страницах издания NPR, утверждая, что пандемия коронавируса якобы открывает «неожиданную возможность прекратить конфликт на Украине».

Экс-послы считают, что в ситуации с угрозой распространения коронавирусной инфекции и падением мировых цен на нефть США и их союзники должны выступить с предложением о снятии международных санкций с России, «если украинский конфликт прекратится».

Крым вернулся в состав РФ после проведенного в марте 2014 года на территории полуострова референдума. За воссоединение с Россией проголосовали 95,6% избирателей Севастополя и 96,77% жителей Крыма. Власти полуострова провели плебисцит после произошедшего в Киеве в феврале 2014 года государственного переворота.