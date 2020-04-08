Песков переадресовал к США вопрос о продлении договора СНВ-III

Москва, 8 апреля. Вопрос о перспективах продления договора СНВ-III нужно задавать США, а не России. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Это надо спрашивать у Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, что действия по слому этого документа, его непродлению предпринимаются не из Москвы, а скорее это нежелание наших американских коллег, в связи с чем мы неоднократно высказывали свои сожаления», — отметил он.

Отметим, что срок действия СНВ-III (Договор между РФ и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений) истекает после 2021 года. Многие политологи опасаются, что США могут отказаться продлевать документ, как это ранее уже произошло с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Вашингтон тогда обвинил Россию в том, что она не соблюдает условия договора, хотя Москва неоднократно эти обвинения опровергала, и использовал это как предлог для одностороннего выхода из соглашения. Некоторые эксперты полагают, что сделано это было из-за Китая, который является давним соперником США. Выход из ДРСМД развязал Штатам руки и позволил размещать ракеты средней дальности для сдерживания Пекина.

Российская сторона осудила действия США и заявила, что они нанесли серьезный удар по всей системе глобальной безопасности. Примечательно, что Россия предлагала НАТО ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, однако альянс, который на словах всегда поддерживал сдерживание гонки вооружения, отказался поддержать инициативу.