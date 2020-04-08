Кремль обеспокоен состоянием здоровья россиян в тюрьмах США

Москва, 8 апреля. Кремль обеспокоен состоянием здоровья россиян в тюрьмах в США, где зафиксированы случаи заболевания коронавирусом нового типа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее глава комиссии СПЧ по международному сотрудничеству Александр Брод призвал защитить граждан РФ в зарубежных тюрьмах в период пандемии. Он поддержал посла РФ в США Анатолия Антонова, который попросил американские власти проявить человечность в отношении россиян.

Песков подчеркнул, что Кремль располагает данными о заболевании коронавирусом в американских колониях, где содержатся россияне.

«Мы, безусловно, беспокоимся за состояние здоровья наших соотечественников, которые находятся в американских тюрьмах», — сказал он.

Ранее супруга российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего наказание в американской тюрьме, рассказала, что в учреждении ввели режим ЧП из-за коронавируса. По ее словам, из блока, где содержат ее мужа, уже нескольких человек перевели в изолятор. У самого Ярошенко появились симптомы заболевания.

Вспышка инфекции произошла в китайской провинции Хубэй в конце прошлого года. Вирус быстро распространился по миру, США стали одним из крупнейших очагов распространения инфекции. По последним данным, в стране выявили более 400 тысяч случаев заражения, свыше 12 тысяч заболевших скончались. Россия в ответ на просьбу со стороны Вашингтона отправила гуманитарный груз в США.