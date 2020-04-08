Путин проведет телеконференцию с главами регионов

Москва, 8 апреля. Президент РФ Владимир Путин проведет встречу в формате телеконференции с главами регионов и членами правительства по борьбе с эпидемией коронавируса. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Сегодня у президента будет региональный день — сегодня будет большое совещание с руководителями субъектов Федерации в режиме видеоконференции, по сути, все будут на связи, будет на связи также все руководство правительства, администрации президента», — заявил Песков.

По словам представителя Кремля, в ходе заседания будет обсуждаться, все, что связано с противодействием распространению коронавирусной инфекции: готовность регионов, готовность по разным позициям, проблемы, которые есть, пути решения».

Песков добавил, что президент РФ выступит с продолжительным вступительным словом, которое будет содержательным и объемным. Телеконференция будет транслироваться по телевидению целиком. Все участники совещания будут присутствовать в онлайн-режиме из своих кабинетов.

По данным на 8 апреля, в России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Всего в РФ зафиксировано 8672 пациента с коронавирусом в 82 регионах.

Накануне глава государства на совещании обсудил с вирусологами возможность сокращения сроков действия этого режима. Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев выразил мнение, что к этому вопросу стоит вернуться через неделю. Пока, по его словам, необходимо понять, к какому результату привели введенные властями меры. Президент России констатировал, что пик эпидемии еще не пройден.