Американский эпидемиолог рассказал о вреде средств защиты во время пандемии коронавируса

Вашингтон, 8 апреля. Эпидемиолог Брэндон Браун из Медицинской школы Калифорнийского университета в Риверсайде в США рассказал о лучшем способе обезопасить себя от коронавируса.

По его словам, популярные среди населения средства защиты наносят здоровью вред. Он напомнил, что Центры по контролю и профилактике заболеваний США рекомендуют гражданам носить маски во время появления в общественных местах.

Как пишет издание MedicalXpress, специалист объяснил, что маска не защищает человека от непреднамеренных касаний лица. По мнению ученого, необязательно пользоваться медицинскими перчатками, так как люди все равно будут трогать свое лицо.

«Если вы не врач, то нет никаких причин пользоваться медицинскими перчатками», — сказал он.

Браун рекомендовал вызывать врача при температуре выше 38 градусов. Он посоветовал не обращаться к медикам в несрочных ситуациях. При обнаружении явных симптомов известных заболеваний вроде простуды пациенту рекомендуется лечиться дома. Врач подчеркнул, что борющихся с коронавирусом врачей не стоит отвлекать. По мнению эпидемиолога, лучшим средством защиты во время пандемии остается избегание больших скоплений людей и карантин.

«Агрессивное социальное дистанцирование, то есть выход на улицу только ради покупки еды и лекарств, поможет снизить скорость распространения инфекции», — напомнил он.

В России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Всего в РФ зафиксировано 8672 пациента с коронавирусом в 82 регионах.

Глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова ранее заявила, что прямо сейчас ждать вакцину от коронавируса «не имеет смысла». По словам Скворцовой, эффективная вакцина против COVID-19 может появиться в лучшем случае до конца текущего года.