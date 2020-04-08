Песков подвел итоги совещания Путина с вирусологами

Москва, 8 апреля. Режим самоизоляции — единственное правильное решение в сложившейся ситуации с коронавирусом. Такой итог совещания президента РФ Владимира Путина с вирусологами подвел его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

По его словам, вчерашняя встреча не преследовала цель принять какое-то конкретное решение. Совещание было направлено на обмен мнениями по вопросам профилактики и предупреждения распространения инфекции.

Его участники — представители медицинских центров и научно-исследовательских организаций — обсудили рекомендации врачей и возможные сценарии развития ситуации.

«Точка зрения, которая вчера доминировала, это: единственно правильное решение — режим самоизоляции, столь необходимый для того, чтобы разорвать цепочки распространения коронавируса», — рассказал Песков.

Согласно последним данным, в России зафиксировано более восьми тысяч случаев заражения коронавирусом, 580 человек выздоровели, 63 скончались. Власти утвердили комплекс мер, направленных на недопущение распространения вируса. В частности, было приостановлено пассажирское сообщение с другими государствами, регионы перешли на режим самоизоляции. До конца апреля продлен режим нерабочих дней.

Глава государства на совещании во вторник обсудил с вирусологами возможность сокращения сроков действия этого режима. Директор Российского научно-исследовательского противочумного института «Микроб» Владимир Кутырев выразил мнение, что к этому вопросу стоит вернуться через неделю. Пока, по его словам, необходимо понять, к какому результату привели введенные властями меры.

Президент России констатировал, что пик эпидемии еще не пройден.