Российские отельеры взбунтовались против жадности Booking

Российские отельеры объявили «коронавирусный бунт» агрегатору Booking, заявила Федеральному агентству новостей вице-президент Ассоциации малых гостиниц Петербурга Тамара Буйлова.

Накануне более 200 гостиниц Северной столицы обратились к крупнейшей в мире системе онлайн-бронирования гостиниц Booking.com с просьбой уменьшить размер комиссии до 50% в период с 1 апреля по 31 июня 2020 года, сообщает iReactor. К обращению Петербурга уже присоединился Ростов-на-Дону, а Москва, Самара и Хабаровск планируют сделать это в ближайшее время, сообщила Буйлова.

Участники рынка просят голландскую компанию пересмотреть свою политику во время кризиса, вызванного пандемией. Недовольство отельеров вызывает размер комиссий, которые в нынешних условиях кажутся почти неподъемными. Когда ждать ответа на письмо и как можно повлиять на западную площадку, которая, по сути, является монополистом среди систем онлайн-бронирования гостиниц? Об этом Тамара Буйлова рассказала ФАН.

«Это первый бунт, связанный сейчас с коронавирусом. Этот бунт происходит как раз из-за того, что в настоящий момент от Booking нет никаких бронирований. Отельеры, понимая, что им, в принципе, некуда деваться на рынке, подписали это письмо. Очень много народа подписали его одновременно: 222 отеля в Петербурге, плюс еще присоединился Ростов-на-Дону, и мы ждем подписания в Москве, Самаре, Хабаровске. Это будет большое движение», — сказала Тамара Буйлова в комментарии ФАН.

Комиссии Booking в среднем составляют 15–18% от стоимости бронирования, а в особо напряженные моменты может достигать 33%. Такое положение дел участников гостиничного бизнеса не устраивает. В письме отельеры просят уменьшить размер комиссии на кризисный период, а также об отсрочке платежей.

«Даже если комиссии будут уменьшены, оплата платежей была бы хороша с отсрочкой как минимум на следующий период одного года. Предположим, не за месяц оплачивать, а за два, а процедуру рассрочки растянуть на год», — объяснила Тамара Буйлова.

Письмо в Booking.com было составлено на двух языках. Сейчас отельеры ждут ответа от голландцев. При этом пандемия коронавируса не щадит и сам Booking: СМИ сообщали, что генеральный директор онлайн-сервиса Гленн Фогель заразился COVID-19.

«Я рассчитываю, что, все-таки, система целиком работает, и у нас через неделю ориентировочно будет ответ. С другой стороны, отельеры уже по одному спрашивали, можно ли платить комиссию в рассрочку. От Booking стали приходить ответы, что — нет, нельзя. Скорее всего, мы попадем в ситуацию, когда 200 отелям в Санкт-Петербурге и присоединившимся регионам ответят «нет, нельзя». Тогда мы рассчитываем на помощь правительства: что это будет регулироваться законодательно, что нас услышат. Надо издать законопроект, который укажет размер комиссии Booking на кризисный период, и который скажет, что отсрочка возможна. В крайнем случае, придется идти через Федеральную антимонопольную службу, к сожалению», — сказала Тамара Буйлова.

Фактически западная площадка Booking оказалась монополистом на рынке среди систем онлайн-бронирования гостиниц. Причем не только в России — во всем мире. Это подталкивает к мысли о необходимости создания конкурентов, которые могли бы потеснить голландцев.