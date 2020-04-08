Навальный задумал расширить аудиторию за счет сайтов для взрослых

Москва, 8 апреля. Скандально известный «Фонд борьбы с коррупцией» (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального, который ранее обвинял телеканал RT в размещении своих материалов на сайтах для взрослых, сам стал использовать ресурсы с рейтингом 18+ для своего продвижения.

Портал Nation News обнаружил сразу несколько видео ФБК, залитых на сайты с недетским контентом. Некоторые были загружены якобы обычными пользователями, некоторые — краснодарским штабом Навальным.

Примечательно, что ранее ФБК уличал в аналогичных попытках продвижения телеканал RT и приводил в пример комментарии пользователей непристойного характера. Отметим, что журналисты телеканала опровергли использование порно-трафика и обратили внимание на то, что непристойные комментарии появились два месяца назад, хотя самому видео RT уже четыре года. Nation News полагает, что их намеренно оставили связанные с ФБК люди, чтобы потом сослаться на плод своих же трудов. Ранее Федеральное агентство новостей провело расследование и установило, что юрист ФБК Любовь Соболь, которая обвиняла RT, подтасовала факты и исказила информацию.