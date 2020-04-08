Малышева дала совет, как лечить легкие формы коронавируса

Москва, 8 апреля. Врач-кардиолог, профессор, телеведущая Елена Малышева рассказала, как лечить легкую форму коронавируса.

По словам ведущей, специфического лечения для легких форм коронавируса не существует. Ведущая дала совет, как лечить заболевание.

«Все легкие формы лечатся жаропонижающими типа парацетамола и обильным питьем. Все!» — заявила Малышева в комментарии Федеральному агентству новостей.

Что касается тяжелых форм коронавируса, что их лечат исключительно в условиях реанимации, отметила врач. Малышева рассказала, что для лечения тяжелых форм инфекции врачи применяют комбинацию «Гидроксихлорохина» и «Азитромицина», а также «Ремдесивир» и моноклональное антитело «Тоцилизумаб». Однако все эти лекарства используются строго в больницах из-за опасных побочных эффектов. Малышева привела пример, что при использовании «Гидроксихлорохин» появляется тяжелая аритмия.

По данным на 8 апреля, в России за сутки выявлено 1175 новых случаев заражения коронавирусом в 56 регионах. Всего в РФ зафиксировано 8672 пациента с коронавирусом в 82 регионах.

С 6 апреля в России начались официальные клинические исследования препаратов «Мефлохин» и «Гидроксихлорохин» в сравнении с препаратом «Калидавир» в трех группах больных с разной степенью тяжести состояния. Как сообщила Вероника Скворцова, клинические исследования планируется проводиться с участием больных коронавирусом на основании их письменного согласия.